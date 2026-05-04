元AKB48 平田梨奈がディレクターを務める ライフスタイル＆アパレルブランド「SOLUNA by h」公式オンラインストアOPEN

DKTK株式会社

DKTK株式会社（本社：東京都渋谷区／代表取締役：平田梨奈）が展開するライフスタイル＆アパレルブランド 「SOLUNA by h（ソルーナ バイ エイチ）」 は、このたび公式オンラインストアをオープンいたしましたことをお知らせいたします。

▼ 公式オンラインストア https://solunabyh.jp(https://solunabyh.jp/)

SOLUNA by h について

「SOLUNA」は、太陽を意味する "SOL" と、月を意味する "LUNA" を組み合わせた造語です。 太陽は力強さや情熱の象徴、月は夜空を照らす神秘的な輝きの象徴。対照的でありながらも、どちらも人が本来持つ魅力の一部であり、その両方をあわせ持つことで真の個性が輝く--その想いをファッションに込めています。

"太陽のように強く、月のように美しく。昼も夜も輝ける自分に。"

「自分らしさを信じて、他人と比べない。」をブランドフィロソフィーとし、昼夜を問わず着回せるベーシックかつミニマルなアイテムやちょっと個性のあるアイテムを提案しています。

2025年12月に開催された Spring/Summer 2026 コレクションの先行プレローンチ・プレビューに続き、このたび多くのお客様からのご要望にお応えする形で、公式オンラインストアの開設に至りました。

公式オンラインストアの特徴

1. New Arrivalラインナップ

SS2026コレクションの代表アイテムを中心に、ジャケット・パンツ・シャツ・カットソー・ニット・ハット・アクセサリーまで、デイリーに着回せるアイテムを多数展開。

主な取扱アイテム例：

FRINGE LOOSE JACKET（BLACK / GRAY / BROWN）\33,000

LOOSE PANTS（BLACK / GRAY / BROWN）\27,000

SIDE LACE SHIRT（BLACK / BEIGE / BORDEAUX）\22,000

DAMAGE CARDIGAN（IVORY / BROWN / BLACK）\23,000

OVER SIZE TEE（BLACK / WHITE / SUMI）\10,000

LOGO CAP（BLACK / IVORY）\8,000

BIG SCARF（BLACK / GREEN / BLUE）\8,000

※価格はすべて税込

2. 充実のカテゴリー展開

SET UP / JACKET / PANTS / TEE / KNIT / SHIRT / HAT / ACCESSORY の8カテゴリで、トータルコーディネートを提案します。

3. 国内外どこからでもアクセス可能

日本語・英語の多言語対応、JPYに加え USD・EUR・GBP・AUD・CAD・SGD・THB・HKD・TWD・KRW・MYR・NZD など主要通貨に対応。海外のファンの方にも SOLUNA by h の世界観をお届けできる仕様となっています。

4. 多彩な決済方法

Visa / Mastercard / American Express / JCB / Apple Pay / Google Pay / PayPal に対応し、スムーズにお買い物いただけます。

ブランドディレクター 平田梨奈SOLUNA by h ブランドディレクター平田梨奈コメント

「ブランド立ち上げから今日この日を迎えるまで、たくさんの方に支えていただきました。オンラインストアのオープンによって、これまで遠方で実際にアイテムを手に取ることができなかった方々にも、SOLUNAbyh の世界観をお届けできることを心から嬉しく思っています。

SOLUNAbyh は、誰かと比べるためのファッションではなく、"自分らしさを信じる"ためのファッション。太陽のように強く、月のように美しく、昼も夜もご自身らしく輝いていただける一着を、ぜひオンラインストアでお探しください。海外のファンの皆さまにもお届けできる体制を整えましたので、世界中の方々と一緒に、このブランドを育てていけたらと思います。」

SOLUNAbyh ブランドディレクター 平田梨奈

公式情報

公式オンラインストア：https://solunabyh.jp

公式Instagram：@soluna_by.h(https://www.instagram.com/soluna_by.h/)

ブランドディレクター Instagram：@hirari_official(https://www.instagram.com/hirari_official/)

会社概要

会社名: DKTK株式会社（ディーケーティーケー）代表者代表取締役平田梨奈

設立: 2025年6月

所在地: 〒150-0001 東京都渋谷区

事業内容: アパレルブランドの企画・販売、ライフスタイル商品の企画・開発、広告・PRの企画、コンテンツ制作 https://dktk.net