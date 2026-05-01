ENFÖLD (エンフォルド) Cruise Lineが５月13日(水)より発売。スイムウェアを含む、サマーホリデーに向けたアイテムが登場。

株式会社バロックジャパンリミテッド

ENFÖLD（エンフォルド）は、2026年5月13日(水)より、サマーホリデーに向けた「Cruise Line」を発売いたします。

本ラインでは、スイムウェアをはじめ、リゾートシーンからタウンユースまでシーンレスに楽しめるアイテムを展開。

上質でリラックスした時間を演出する、大人のためのサマースタイルを提案します。

■ WEAR

ルーズなシルエットでリラックスした着心地のオールインワンをはじめ、あえてBIGシルエットで仕立てた軽やかなリネンシャツ、立体的なフォルムが印象的なリゾートドレス、裾のダーツによって身体から程よく離れるシルエットを実現したイージーパンツなどを展開。

抜け感と上質さを兼ね備えた、大人のためのサマースタイルを提案します。

TUCK WIDE ALL-IN-ONE \71,500 tax inLOOSE HALF-SLEEVE SHIRT \55,000 tax in

A-LINE MAXI-LENGTH DRESS \74,800 tax inKAFTAN DRESS \75,900 tax inEASY CURVE TROUSERS \46,200 tax in

■ SWIMWEAR

シャツデザインのラッシュガードをはじめ、タウンとビーチをシーンレスに行き来できる、日常にも取り入れやすいアイテムを展開します。

カップ内蔵で一枚でも着用可能なホルターネックキャミソールは、同素材のワイドバルーンパンツとのセットアップで、街着のように海やプールサイドでも着用可能です。

また、アクティブに動ける設計でありながら、ENFÖLDならではの美しいシルエットを演出し、体型をカバーしつつタウンユースとしても違和感なく取り入れられます。

RUSH SHIRT \42,900 tax inSWIM TANK-TOP \18,700 tax inHALF LEGGINGS \16,500 tax inSEPARATE ALL-IN-ONE \34,100 tax in

HALTER CAMISOLE \26,400 tax inWIDE BALLOON-PANTS \36,300 tax in

■特設サイト

「Cruise Line」の特設サイトはこちらからご覧いただけます。

https://sites.google.com/baroque-global.com/enfcruisellllll/%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%A0

■POP UP

「Cruise Line」の発売に際し、伊勢丹新宿店にて先行発売POP UPの開催が決定いたしました。

いち早く商品をお手に取ってご覧いただけます。

日程：4月29日(水)～5月5日(火)

場所：伊勢丹新宿店 本館2階

■ 販売チャネル

・OFFICIAL ONLINE STORE 5/13(水) 12:00~

https://www.ec-store.net/enfold

・SHOP 5/13(水)

https://www.ec-store.net/enfold/pages/shoplist_enfold.aspx

About ENFÖLD

HIDDEN BEAUTY（隠された美）

『誰かの為に無理をして装うのではなく服を纏う者が最高に贅沢な気持ちになれる服』

本質の美は隠された所にあると考えます。

着る人だけが感じる着心地の良さや体のフィルムをあえて隠し創り上げるシルエット

それらを重要視して女性的な美しさを表現しています。

ENFÖLD HP：https://www.enfold.jp/

ENFÖLD ONLINE STORE：https://www.ec-store.net/enfold

Instagram：@enfold_official

＜会社概要＞

・ 名称：株式会社バロックジャパンリミテッド（ 東証プライム・証券コード 3548）

・ 創業：2000 年 3 月

・ 代表者：代表取締役社長 兼 最高経営責任者 村井 博之

・ 所在地：〒153-0042 東京都目黒区青葉台4-7-7 住友不動産青葉台ヒルズ

（企業サイト）：https://www.baroque-global.com

（公式通販サイト）：https://www.ec-store.net/