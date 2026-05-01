【チヨダ】こどもたちの元気な足もとと健やかな成長をサポート　2026年５月より こども家庭庁「こどもまんなか応援サポーター」に

株式会社チヨダ

子供靴・紳士靴・婦人靴・スニーカーなどの販売やプライベートブランドも手がける株式会社チヨダ（東京都杉並区、代表取締役社長 町野 雅俊）は、2026年５月よりこども家庭庁「こどもまんなかアクション」の応援サポーターとして取り組みをスタートします。

90周年の節目に新たな社会貢献活動を！

1936（昭和11）年に創業し、2026年で90周年を迎えた当社はこれまで 「全国高等学校ダンス部選手権（DCC）」への協賛、警視庁の交通安全普及啓発活動「TOKYO SAFTY ACTION」のスペシャルブースター委嘱など間接的にお子様や若い年齢層の方々のサポートになる活動を行ってきました。

2025年 大阪・関西万博 当社ブース

さらに、靴専門店として未来を担うお子様の生活を足もとから支えたいという想いから、2025年に開催された日本国際博覧会（大阪・関西万博）にて、シリーズ累計販売足数500万足（※）の人気商品「スパットシューズ」を体験できるお子様向けイベントを開催。これがきっかけとなり、今回の取り組みにつながりました。

※2022年３月～2026年２月 販売実績

今後も、「こどもまんなか応援サポーター」として、こどもたちの健やかな成長を足もとから支える取り組みをより一層推進してまいります。創業100周年に向けて、地域社会や未来を担うこどもたちの笑顔あふれる毎日をサポートし続ける企業を目指します。

◆こどもまんなかアクション／こどもまんなか応援サポーターとは

「こどもまんなかアクション」は、こどもや子育て中の方々が気兼ねなく様々な制度やサービスを利用できるよう、地域社会、企業など様々な場で年齢や性別などを問わず全ての人がこれらの方々を応援し、社会全体の意識改革を後押しするこども家庭庁による取り組みです。そして、この趣旨に賛同し、自らもアクションを起こす個人、団体、企業、自治体などを「こどもまんなか応援サポーター」と呼びます。こどもまんなか応援サポーターは、その行動をSNSで「#こどもまんなかやってみた」をつけて発信しています。

〈こどもまんなか応援サポーターについて〉

こども家庭庁HP

https://www.cfa.go.jp/policies/kodomo-mannaka/ouen-supporters/

＜Chiyoda 会社概要＞

■社名：株式会社チヨダ（東証プライム 証券コード：8185）

■本社：東京都杉並区荻窪４丁目30番16号 藤澤ビルディング５階

■代表者：代表取締役社長 町野 雅俊

■設立：1948年（創業1936年）

■決算期：２月末

■従業員数：1,065名（単体）

■資本金：68億9,321万円

■売上：800億円（単体）

■子会社：チヨダ物産株式会社、トモエ商事株式会社

■店舗数：873店舗（単体）

（2025年２月末現在）

https://www.chiyodagrp.co.jp/

https://prtimes.jp/a/?f=d13170-489-e7299b111e10e4b909b12368874cb856.pdf