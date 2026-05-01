氷川きよしの活動再開後初となる座長公演『氷川きよし特別公演』が、氷川の地元・福岡・博多座で大千穐楽！

日本コロムビア株式会社

氷川きよしの活動再開後初となる座長公演『氷川きよし特別公演』が、4月30日、氷川の地元・福岡・博多座で大千穐楽を迎えた。東京・明治座（1月31日～2月18日）で幕を開け、愛知・御園座（3月6日～18日）、大阪・新歌舞伎座（4月10日～19日）、そして福岡・博多座（4月25日～30日）と、約3ヶ月にわたって4都市を駆け抜けてきた。そのファイナルを18歳まで過ごした故郷で、満員のファンと共に万感の思いで迎えた。

3年半ぶりの座長公演となった今回の公演は、第一部は、「紅白歌合戦」でこれまで3度披露した自身の代表曲、「白雲の城」から着想を得た、同名の時代劇を上演。そして第二部は氷川きよしの原点、演歌を中心に、新曲「ほど酔い酒」「旅でござんす おじゃる丸」やロック、ポップスまで、劇場版特別構成でのコンサートだ。

第一部の時代劇「白雲の城」は、戦国時代、豊臣秀吉に仕える荒木忠勝（丸山智己）が但馬国・上宮城の城主となり、その弟・吉継（氷川）は戦嫌いでのんびりした性格ながら、民衆の声を聞き治水工事で領地に平穏をもたらす。しかし黒部家に攻め込まれた不利な籠城戦の中、吉継は状況を打開する奇策に挑む――という物語だ。常々「エンターテインメントも“平和”を表すもの」と語っている氷川の思いも詰まった物語で、吉継は平和を守るために命がけで戦った男だ。氷川もSNSで「日を重ねる毎に荒木吉継を好きになって愛している自分」と呟き、日を追う毎に役にのめり込み、進化していった。

石倉三郎、丸山智己、Wキャストの島崎和歌子と中島唱子、山崎樹範、上野なつひ他豪華キャスト陣と共に涙と笑いで幅広い世代が集まる客席を楽しませた。共演者との丁々発止の掛け合いやアドリブを楽しむ姿からは、カンパニーの仲の良さが伝わってきた。



菊姫役の上野が演奏する三味線の音色と氷川の歌が重なると、そのあまりの美しさに会場の空気が変わるのを感じた。劇中、何度も衣裳と雰囲気をガラッと変えて登場する氷川の姿、徹底した役作りに客席は前のめりになって楽しんでいるのが伝わってきた。特に物語の軸となる深山天女については、そのあまりの変貌ぶりに誰もが驚かされたはずだ。一見すると自由奔放なキャラクターの吉継、でも誰に対しても思慮深く、行動力を持ち合わせているその姿に、氷川本人の姿を重ねながら見ていたファンは多かったのではないだろうか。

35分のインターバルを挟み、第2部のコンサートはコンサートタイトルにもなっている「人あるがまま」からスタート。客席は色とりどりのペンライトとうちわの花が咲いている。そして「白雲の城」で凛とした歌を聴かせてくれ、「箱根八里の半次郎」「大井追っかけ音次郎」などおなじみの楽曲を惜しげもなく披露する。そして、配信リリースしたばかりの新曲「旅でござんす おじゃる丸」を軽快に笑顔で歌唱。「ポップス作品をリリースさせていただいたことで、演歌の良さを改めてしみじみと感じています」という言葉通り、演歌中心のセットリストで氷川の艶と凄みを感じる、約20曲披露した。

この日は満員御礼。集まったファンに「嬉しかばい」とあいさつし、この日は客席と“ネイティブ”な博多弁で会話を思いきり楽しんでいた。このコンサートの観どころ、聴きどころのひとつは美空ひばり、北島三郎の名曲をメドレーで披露するコーナーだ。ファイナルでは美空ひばりの「東京キッド」や「愛燦燦」など6曲をメドレーで披露。その圧倒的な表現力と圧巻の歌に客席の温度が上がっていった。

故郷のステージに立った氷川は改めて「祖父母、両親からたくさんの愛情を受け取りました」と家族に感謝の気持ちを伝えていた。氷川自身が福岡への恩返しの気持ちを込め、作詞・作曲を手掛け、博多祝い唄の「祝い目出度」の一節が入った「玄海魂」を、故郷で心を込めて歌う。そして現在の自身の思いを投影させ作詞し、盟友・木根尚登(TM NETWORK)が作曲した“ネオ演歌”「暴れ海峡」を披露。そして本編ラストは「令和の時代に届けたい言葉がたくさん詰まっています」と、最新曲「ほど酔い酒」を歌った。客席も一緒に振付を楽しんでいた。



アンコールの「きよしのズンドコ節」と「Party of Monsters」は第一部に出演した役者19人が登場。一糸乱れぬ群舞を見せ、華やかなステージで楽しませていた。アンコールを求める拍手は鳴りやまない。再び登場した氷川は「約4年ぶりの劇場公演で、プレッシャーでした。でもお客さんと、この公演のために動いてくださった500人のスタッフの真心のおかげで完走できました」と、足を運んでくれた全国のファンと、舞台に関わってくれた全てのスタッフに感謝していた。そして大千穐楽に駆け付け客席で見守っていた、氷川の師匠・水森英夫をステージに招く。水森は「18歳の時から氷川きよしを見てきた。有言実行で裏表がない人間。今の氷川きよしが一番好き」と語ると、氷川の目からは涙がこぼれる。そして水森が手掛けた最新曲「ほど酔い酒」を一緒に歌うという師弟共演が実現。レアなシーンに大きな拍手が贈られた。ラストは「八女のふるさと」を披露し、「毎日が多幸感」と語っていた全60公演を締めくくった。

お芝居で泣かせ、笑わせ、圧倒的な歌で元気を贈る、誰一人置き去りにしないエンターテインメントですべての人を温かさで包み込んだ。キャストと共に「また来年もやりたい！」と語っていたその瞳の輝きの強さが印象的だった。

氷川きよし旋風が吹き荒れた博多の街は、次のお祭り、「どんたく」の準備が始まった――。

『氷川きよし特別公演』の2月5日の東京・明治座公演の模様が、6月30日(火)にWOWOWで放送・配信することが決定。

更には、『氷川きよし+KIINA. Concert Tour 2026-27 ～KIINA'S LAND 2～』が、8月7日サンシティ越谷を皮切りに東京、京都、兵庫、岐阜、愛知、福岡で開催されることも決まっており、精力的に活動していくその姿に、ますます目が離せない！



＜WOWOW番組情報＞

『氷川きよし特別公演 2026』

【第一部】 白雲の城

(6月30日（火）午後3:30～・WOWOWライブで放送／WOWOWオンデマンドで配信)

【第二部】 氷川きよしコンサート2026 ～人あるがまま～

(6月30日（火）午後5:15～)・WOWOWライブで放送／WOWOWオンデマンドで配信)

※各番組、放送・配信終了後～30日間アーカイブ配信あり。

WOWOW番組サイト https://www.wowow.co.jp/music/hikawa/



＜コンサート情報＞

アルバム「KIINA.」Release LIVE

【東京公演】 2026年6月19日（金）

場所：EX THEATER ROPPONGI(東京)

時間：1部開演13:00 / 2部開演17:00

料金：\11,000-(ドリンク付)

チケット一般発売日 2026年5月16日(土)

・チケットぴあ https://t.pia.jp/ （Pコード：322-594）

・ローソンチケット https://l-tike.com/ （Lコード：71893）

・ｅ+（イープラス） https://eplus.jp/

・CNプレイガイド http://cncn.jp/ 0570-08-9999

問い合わせ先 ホットスタッフ・プロモーション 050-5211-6077（平日12:00～18:00）



【大阪公演】 2026年6月24日（水）

場所：なんばHatch(大阪)

時間：1部開演13:00 / 2部開演17:00

料金：\11,000-(ドリンク付)

チケット一般発売日 2026年5月10日(日)

・チケットぴあ https://t.pia.jp/ （Pコード：322-482）

・ローソンチケット https://l-tike.com/ （Lコード：57241）

・ｅ+（イープラス） https://eplus.jp/

・CNプレイガイド http://cncn.jp/ 0570-08-9999

問い合わせ先 キョードーインフォメーション0570-200-888(12:00-17:00※土日祝休)





氷川きよし+KIINA. Concert Tour 2026-27 ～KIINA'S LAND 2～

2026年8月7日（金） サンシティ越谷（埼玉）

2026年9月5日（土）・6日（日） LINE CUBE SHIBUYA（東京）

2026年9月13日（日） 宇治市文化センター（京都）

2026年9月15日（火）・16日（水） 神戸国際会館 こくさいホール（兵庫）

2026年10月6日（火） 長良川国際会議場（岐阜）

2026年10月7日（水） 刈谷市総合文化センター（愛知）

2026年10月30日（金）・31日（土） 福岡市民ホール（福岡）

and more・・・