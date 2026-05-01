【@Loppi・HMV限定】『hololive 7th fes. Ridin’ on Dreams』オリジナルグッズの販売決定！2026年5月12日(火)よりHMV5店舗でPOPUP SHOPも開催！

株式会社ローソンエンタテインメント

▶特設ページ：https://www.lawson.co.jp/campaign/lop_hololive_2605_popupgoods/

このたび、「ホロライブプロダクション」が2026年3月6日(金)～8日(日)に開催した『hololive 7th fes. Ridin’ on Dreams』の【@Loppi・HMV限定】オリジナルグッズを、2026年5月12日(火)よりHMV一部店舗（5店舗）／@Loppi／HMV&BOOKS onlineにて販売いたします。HMV一部店舗（5店舗）では、2026年5月12日(火)～5月24日(日)の期間に開催が決定したPOPUP SHOPにて販売を行い、@Loppi／HMV&BOOKS onlineでは、5月12日(火)～6月15日(月)の期間に予約受付を行います。

今回発売するオリジナルグッズは、総勢61名のメンバーがステージ衣装で登場！メンバー別の衣装チャームやアクリルスマホスタンドのほか、STAGE1～STAGE4のメンバーが集結したブランケットやカードセットがラインナップ！全て限定デザインとなっており『hololive 7th fes. Ridin’ on Dreams』のステージを振り返ることができるグッズとなっています。

ぜひこの機会にお買い求めください！

HMV POPUP SHOP 概要

HMVの一部店舗（5店舗）では期間限定でHMV POPUP SHOPを開催し、「ホロライブプロダクション」開催『hololive 7th fes. Ridin’ on Dreams』の【@Loppi・HMV限定】オリジナルグッズを販売いたします。

■期間：5月12日(火)～5月24日(日) ※数量限定のため、商品がなくなり次第終了

■対象店舗（5店舗）：HMV札幌ステラプレイス／HMV仙台 E BeanS／HMV＆BOOKS SHIBUYA／HMV＆BOOKS NAMBA／HMV＆BOOKS HAKATA

▶詳細や注意事項は、以下のページよりご確認ください

https://www.hmv.co.jp/news/article/260324105/

※上記5店舗のみでの取り扱いとなりますので、ご注意ください。

※商品の納品時間は、店舗により異なります。

※天候不良や予期せぬ事象により、発売日が遅れる事がございます。ご了承ください。

※お取り扱い店舗へのお問い合わせはお控えください。

＜商品ラインナップ＞

@Loppi／HMV&BOOKS onlineでの販売に関して

・衣装チャーム 7th fes.（全61種）／各1,980円(税込)・ブランケット （全4種）／各5,500円(税込)・カードセット（全1種）／3,850円(税込)・アクリルスマホスタンド（全61種）／各2,750円(税込)

【@Loppi・HMV限定】オリジナルグッズは、「HMV POPUP SHOP」を開催するHMVの一部店舗（5店舗）のほか、@Loppi／HMV&BOOKS onlineでも予約受付いたします。

■受付期間：2026年5月12日(火)10:00～6月15日(月)23:30

■お渡し日：2026年10月1日(木)より開始

※期間内でも数量に達し次第、予約終了となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

※＠Loppiの商品お受取りはお渡し開始日より7日間となります。期間を過ぎますとお受け取りできなくなりますので、ご注意ください。

▶詳細や注意事項は、以下のページよりご確認ください

https://www.lawson.co.jp/campaign/lop_hololive_2605_popupgoods/

※画像は全てイメージです。

※商品名、デザイン、仕様、売価、発売日等は変更になる場合がございます。

※商品は後日再販売・再受注を行う可能性がございます。

★ローソン店内のマルチコピー機サービス「ローソンプリント」では、『hololive 7th fes. Ridin’ on Dreams』のオリジナルブロマイドも販売決定！

・オリジナルブロマイド（全61種）／L判：300円(税込)、2L判：500円(税込)

※お好きな絵柄をお選びいただけます。

■販売期間：2026年5月19日(火)～7月27日(月) ※一部お取り扱いのない店舗がございます。

▶詳細は以下のページよりご確認ください ※5月19日(火)より公開予定

https://lawson-print.com/products/categories/hololive_fes

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