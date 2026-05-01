GWは「バトスピ」観ようぜ！5月5日(火)より『バトルスピリッツ 少年突破バシン』全50話をYouTubeにて一挙ライブ配信！

株式会社バンダイナムコピクチャーズ

5月5日(火)から5月6日(水)にかけて、バンダイナムコピクチャーズ公式YouTubeチャンネル「【公式】BN Picturesチャンネル」にてアニメ『バトルスピリッツ 少年突破バシン』の全話一挙ライブ配信を実施いたします。

配信概要

【配信日時】

2026年5月5日(火)正午12:00～5月6日(水)午前8:00ごろ

※終了時刻は見込みになります

【配信場所】

BN Picturesチャンネル

https://www.youtube.com/c/BNPictures

『バトルスピリッツ 少年突破バシン』について

株式会社バンダイより発売中のオリジナルトレーディングカードゲーム『バトルスピリッツ』と連動して制作されたテレビアニメシリーズの第１弾。2008年9月から1年間、テレビ朝日系列にて放送されました。

【著作権表記】

(C)BNP

『バトルスピリッツ』シリーズ作品情報

2008年にアニメ＆トレーディングカードゲームのクロスメディア企画としてスタートしたバンダイナムコグループオリジナルIP。

株式会社バンダイが発売したオリジナルトレーディングカードゲーム『バトルスピリッツ』は、“コア”と呼ばれる透明な石を使用し、『スピリット』『アルティメット』と呼ばれるモンスターたちを召喚・レベルアップをさせ相手と戦うゲームです。小学生から社会人まで年齢を問わず人気を博しています。

さらに、株式会社バンダイナムコピクチャーズが制作する連動アニメーションは「バトルスピリッツ 少年突破バシン」から「バトルスピリッツミラージュ」まで多数制作され、カードゲームファンにとどまらず多くのファンを魅了しています。2026年秋にテレビアニメ完全新作『Battle Spirits [Re] 絶界の空』が放送予定です。

【『Battle Spirits [Re] 絶界の空』著作権表記】

(C) BNP/BANDAI



【アニメ『バトルスピリッツ』公式ウェブサイト】

https://www.bn-pictures.co.jp/battlespirits/

【トレーディングカードゲーム『バトルスピリッツ』公式ウェブサイト】

https://www.battlespirits.com/

【アニメ『バトルスピリッツ』公式X】

https://x.com/bs_animation

【トレーディングカードゲーム『バトルスピリッツ』公式X】

https://x.com/bs_official

■ 会社概要

株式会社バンダイナムコピクチャーズ

バンダイナムコピクチャーズ(東京都杉並区、代表取締役社長：佐藤弘幸)は、バンダイナムコグループのアニメーション製作会社。2015年4月、株式会社サンライズ（現株式会社バンダイナムコフィルムワークス）からの分社化により設立。レーベル名は「BN Pictures」。

主に『アイカツ！』『バトルスピリッツ』『TIGER ＆ BUNNY』等のマーチャンダイジング展開を中心とするオリジナル作品、および『銀魂』『ケロロ軍曹』等の原作コミックをもとにした作品を製作・プロデュースしています。

■会社HP

https://www.bn-pictures.co.jp/

※本プレスリリースの内容は 2026年4月30日時点のものであり、予告なく変更する場合があります。