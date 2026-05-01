システムファイブ、DJIと共同で日本最大級のライフスタイル展示会「FIELDSTYLE TOKYO 2026」に出展

株式会社システムファイブ

株式会社システムファイブ(本社：東京都千代田区、代表取締役社長：小川 行洋)は、ドローン技術の世界的リーダーであるDJIと共同で、2026年5月9日(土)・10日(日)に東京ビッグサイトにて開催される日本最大級のライフスタイル展示会「FIELDSTYLE EXPO 2026」に出展いたします。

FIELDSTYLE EXPO 2026とは

FIELDSTYLE EXPO 202(https://field-style.jp/)6(https://field-style.jp/)は「遊び」をテーマに楽しく豊かなライフスタイルを提案する、暮らしと遊びの総合展示会です。

アウトドアが好きな方はもちろん、防災に関心がある方や、日常に新しい「豊かさ」を取り入れたい方は、ぜひ西4 - 430ブースへお立ち寄りください。

システムファイブのブースについて

当ブースでは、注目の新モデル「DJI Power 1000 Mini」を中心に、「DJI Power 2000」「DJI Power 1000 V2」など、アウトドアから防災、プロユースまで幅広く対応するポータブル電源を展示いたします。

さらに、360°カメラ「DJI Osmo 360」や話題の新製品「DJI Osmo Pocket 4」も実機展示し、その場で体験いただける展示を行います。

展示製品・内容

DJI Power 2000

大容量2048Whを誇り、キャンプや車中泊などのアウトドアシーンはもちろん、災害時の備えや、映像制作・イベント現場などプロの要求にも応えるパワフルなモデルです。

詳細を見る :https://dji-info.system5.jp/collections/battery/products/dji-power-2000

DJI Power 1000 Mini（ブラック・ホワイト）

コンパクトながら高出力を実現し、アウトドアや日常使いに最適な最新モデルです。

また、洗練されたデザインと携帯性を兼ね備えた新色・ホワイトの実機も展示いたします。

新色のホワイト充実したケーブルセットのMini Plusを展示します詳細を見る :https://dji-info.system5.jp/collections/battery/products/dji-power-1000-mini

DJI Power 1000 V2

コンパクトながら十分な容量（1024Wh）を備え、容量と携帯性のバランスに優れた定番モデルです。

詳細を見る :https://dji-info.system5.jp/products/dji-power-1000-v2DJI Osmo 360

高精細な360°撮影に対応し、臨場感あふれる映像表現を実現。アクションシーンや旅行の記録はもちろん、Vlogやイベント撮影まで幅広く活用できる、創造性を引き出す次世代カメラです。

詳細を見る :https://dji-info.system5.jp/products/dji-osmo-360

DJI Osmo Pocket 4

コンパクトなボディに高性能ジンバルカメラを搭載。Vlogやワンオペでの映像制作など、機動力に優れたモデルです。

詳細を見る :https://dji-info.system5.jp/products/dji-osmo-pocket-4

ブースの見どころ

- ポータブル電源の実機展示による使用感・出力性能の体感- アウトドア／防災／映像制作などシーン別の活用提案- 360°カメラや小型カメラのタッチ＆トライ体験- 初心者からプロユーザーまで楽しめる体験型ブース

アウトドアが好きな方はもちろん、防災に関心のある方や、映像機器に興味のある方まで幅広くお楽しみいただけます。

ブース来場者限定クーポンの配布や、ノベルティのプレゼント企画もご用意しております。

ぜひ「DJI｜SYSTEM5ブース」（西4 - 430）へお立ち寄りください。

皆様のご来場を心よりお待ちしております。ぜひ会場でご体験ください。

出展概要

イベント名：FIELDSTYLE 2026

開催日時：2026年5月9日(土)・10日(日) 9:00～17:00

会場：東京ビッグサイト(https://maps.app.goo.gl/mS2R4FERfFTgr6hz7)

展示ブース：西4 - 430 「DJI | SYSTEM5」ブース

運営会社：FIELDSTYLE 株式会社

公式サイト：https://field-style.jp/

入場について

ご来場には入場券の購入が必要です。詳細は以下のリンクよりご確認ください。

詳細はこちら :https://field-style.jp/

株式会社システムファイブについて

1989年に名古屋で創業した映像システムインテグレーターで、半蔵門の「PROGEAR半蔵門」では映像機器・音響機器の専門ショールームを運営しています。

ドローンに関しては世界最大手であるDJI社の、コンシューマー機、産業機、物流機の国内正規一次販売代理店としてドローンなど多様な製品を展開し、様々なオプションを組み合わせてお客様の課題を解決するソリューションを提供しています。

社名 ： 株式会社システムファイブ（System5 Co., Ltd.）

代表者 ： 代表取締役社長 小川 行洋

本社所在地 ： 〒102-0093 東京都千代田区平河町1-2-10 平河町第一ビル1階

ウェブサイト： https://www.system5.jp/