「日経クロストレンド」編集部、「note」での情報発信開始

株式会社 日経BP

株式会社 日経BP（本社：東京都港区、社長CEO：井口哲也）のマーケティング＆イノベーション専門メディア「日経クロストレンド」はこの度、メディアプラットフォーム「note」での情報発信を開始いたしました。仕事に役立つマーケティングの情報収集をしている方に向けて、マーケティングを成功に導く、あなたの「決断を後押しする情報」をお届けします。

「日経クロストレンド」note： https://note.com/nikkei_xtrend

noteでは、単なるトレンドの紹介やノウハウの羅列にとどまらず、マーケティングの最前線や、消費に起きている変化の本質を深く掘り下げます。特に、20～30代のマーケティング担当者の皆さんが、



「他社の成功事例を参考に自社施策の企画の糸口を見つけたい」

「マーケティングの基礎をしっかりと学び直したい」

と感じた時に役立つような記事を公開していく予定です。



もし、デジタル戦略、消費者分析、未来予測といった、さらに多岐にわたる最先端のマーケティング情報にご興味がおありでしたら、日経クロストレンドの本サイトもぜひ一度訪れてみてください。きっと、新たな発見があるはずです。

日経クロストレンド： https://xtrend.nikkei.com/

なぜ、今noteで発信するのか？

日経クロストレンドは、Webメディアです。その我々がなぜ、今外部のメディアプラットフォームであるnoteで発信するのでしょうか？ 理由は、“まだ届いていない価値”があると考えられるからです。

突然ですが、皆さんは

「メンパ」



という言葉を聞いたことはありますか？



「メンタルパフォーマンス」の略で、コスパ（コストパフォーマンス）、

タイパ（タイムパフォーマンス）に次ぐ、AI時代の第三の消費トレンドとして、日経クロストレンドが注目しています。

▼タイパの次は「メンパ」 選択しない、居心地優先、新消費トレンド

https://xtrend.nikkei.com/atcl/contents/18/01308/00003/



メンパは一言で言えば「ストレスからの解放」。その象徴が、AIによる「選択からの解放」です。



現代人は様々なストレスを抱えています。例えば、商品選び。「保険」「投資」のような金融リテラシーを求められるような商品は、そもそも自分にとって正しい商品を選択することが難しい傾向があります。かといって、営業担当者が勧めるがままに選ぶのも、言いくるめられているようで不安です。



一方、知識の有無が商品選びに強く影響を及ぼさないアパレル、自動車、飲食店といった商品・サービスでも、選択肢が豊富な現代では何を選ぶのが自分にとって正解かが分かりにくくなっています。本来なら“正解”などありません。自分が納得して購入した商品であれば、それで満足できるはず。



ですが、SNSが普及したことで、第三者の目がこの商品選びの成否の判断に、関与するようになりました。SNSは様々な趣味嗜好を持った人たちが集う場。デザイン一つとっても、好みが分かれます。そうは分かっていても、自分の買った商品をSNSで検索したときに、悪い評判が多ければ「失敗した」と感じるのは人間の性。SNSの普及で「失敗を許さない・したくない」という心理が、より強く働くようになりました。



デジタル技術やSNSの普及は選択の幅を広げ、多様な情報を基に比較できる利便性を生み出した一方で、膨大な情報の中から自分が納得できる“正解”を選ぶことの難度を高めました。



これらを一気に解決できるツールが登場しました。それがAIです。仕事で失敗したときに、謝罪文をAIに考えてもらえば、幾ばくかは憂鬱な気持ちが軽減されます。また保険のような情報の非対称性が高い商材でも、AIなら条件に応じて、忖度なく適した商品を勧めてくれます。



AIエージェントが進化し、利用者の趣味嗜好を完全に理解した「AIコンシェルジュ」のような存在になれば、日用品のような低関与商材の買い物は、すべてAIに任せることも可能になるかもしれません。



AI時代において、様々なストレスを抱える現代人が消費で重視するのは、メンタルではないか。そんな仮説から編集部内で議論し、生まれた言葉が「メンパ」でした。日経クロストレンドは編集部員が、日々の取材活動で身に付けたマーケティングの知識、消費を読み解く目を使い、読者の皆様の仕事に役立つ情報を提供しています。



例えば、こんなテーマです。

【マーケ】 デジタル時代の消費トレンドや、新しい市場の作り方

【ヒット商品】 次のヒット商品を生むためのトレンドやヒント

【新ビジネス】 斬新なアイデアで新たな市場を切り拓く新ビジネス

【小売・EC】 D2Cやサブスクなど、購買体験を激変させる小売・ECのDX

【テクノロジー】 AIをはじめとする最新テクノロジーのビジネス活用



ですが、こうした価値がまだまだ伝わりきっていないと感じます。そこで、noteというプラットフォームを通じて、私たちのコンテンツをお届けしたいと考えています。noteで情報発信することで、現場で活躍されている方々と直接つながり、私たちの知見が皆さんの「決断」の一助となれば、これほど嬉しいことはありません。

note第一弾として、以下の記事を公開します。

▼12年前の商品が突然大ヒット オルビス「広告なし」でも売れた理由（500円で販売中）。

https://note.com/nikkei_xtrend/n/n42c04c91d01a

ぜひnoteのフォローをお願いいたします！

「日経クロストレンド」note： https://note.com/nikkei_xtrend

◆本リリースのお問い合わせ先

このリリースに関するお問い合わせは、日経クロストレンド（問い合わせフォーム https://support.nikkeibp.co.jp/app/ask_0301/p/218/）へ、取材のお申し込みは日経BPコーポレートサイトのお問い合わせページ（https://www.nikkeibp.co.jp/faq/）からお願いいたします。