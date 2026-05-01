BAPE KIDS(R) SPRING/SUMMER 2026

株式会社 ノーウェア

「A BATHING APE(R)︎（ア ベイシング エイプ(R)）」のキッズライン「BAPE KIDS(R)︎（ベイプキッズ(R)︎）」は、2026年春夏コレクションを発表します。



今シーズンは、音楽、スポーツ、キャラクターカルチャー、アーカイブといった多様な文脈を横断し、2000年代的な記憶と現代のストリート感覚を融合。ブランドのアイデンティティーを再解釈した4つのカテゴリー「EVERYDAY」「WORLD CUP MANIA」「BABY MILO(R)」「RESORT」を軸に展開します。

EVERYDAY

コンセプトは、毎日を楽しくする「EVERYDAY」。 BAPE(R)を象徴する“ABC CAMO”のキッズライン限定色のイエローカラーや、“COLLEGE”や“SHARK”といった人気のモチーフを、デイリーに取り入れやすいアイテムに落とし込みました。

ストレッチ入りのデニムやツイル素材など、元気に動き回るキッズにも嬉しい着心地の良さを追求。ポップなカラーやグラフィックを取り入れ、コーディネートするだけで気分が上がるスタイリングを提案します。

学校にも遊びにもぴったりで、毎日でも着たくなる一着に。動きやすさと楽しさを兼ね備えた、キッズの毎日に寄り添うコレクションです。

ABC CAMO COLLEGE DRESSCOLOR: BLUE, YELLOW, PINK\16,500- (税込)ABC CAMO COLLEGE TANK TOPCOLOR: BLUE, YELLOW, PINK\12,100- (税込)BAPE(R)︎ CLIMBING PANTSCOLOR: GREEN, BLACK\22,000- (税込)ABC CAMO MILO SHARK SHOULDER BAGCOLOR: GREEN\9,900- (税込)

WORLD CUP MANIA

世界的スポーツイベントがもたらす熱狂と一体感に着目し、スポーツウェアとストリートウェアの融合を図ったカテゴリーです。ファンカルチャーに宿る熱量や反骨精神を、レトロなユニフォームや大胆なグラフィックで表現しました。スポーツが街にもたらす一体感と興奮へのオマージュとなっています。

架空のフットボールクラブを想定したエンブレムや、スポンサー風ロゴを用いたグラフィックシリーズは、現実とフィクションを横断する遊び心を内包。大小の“STA”ロゴをランダムに散りばめた総柄は、ブルーやオレンジの同系色でまとめることで、ポップさとスポーティーな洗練を両立させました。

プロダクトでは、フットボールとベースボールのユニフォームをキッズ仕様に再構築。フットボールシャツには吸水速乾素材を採用し、機能性とデザイン性を両立。ベースボールシャツには“ALL BABY MILO(R)”とストライプを掛け合わせ、柔らかなメッシュ素材で快適性を高めています。

さらに、“ABC CAMO”のサッカーボール型のショルダーバッグや、今治製のジャカードタオルなど、スポーツと日常をクロスオーバーするグッズも展開します。

STA ALLOVER EMBROIDERY PATCH LS TEECOLOR: BLUE, ORANGE\14,300- (税込)STA ALLOVER SOCCER GAME SHORTSCOLOR: BLUE, ORANGE\16,500- (税込)ABC CAMO PATCH LOOSE FIT JACKETCOLOR: BLUE, GREEN, PINK\33,000- (税込)ABC CAMO TRACK PANTSCOLOR: BLUE, GREEN, PINK\19,800- (税込)

BABY MILO(R)

ブランドを象徴するキャラクター“BABY MILO(R)”とその仲間たち“FRIENDS”を軸に、遊び心あふれるデザインでアレンジしたコレクション。3Dグラフィックやグミのような柔らかく弾む質感など、2000年代のレトロなスタイルを再解釈した世界観が特徴です。着用するだけで楽しい体験ができる、プレイフルなアイテムを豊富に揃えています。

透明感あるグラフィックとソフトな質感のジェリープリントで表現した“GUMMY CANDY”シリーズや、“3D MILO”グラフィックなど、立体的なビジュアルを多用しています。

フードやキャップに“MILO FACE”を配した立体的なデザインや、ギミックを取り入れ、明るいカラーリングで、キッズらしいポップな印象に仕上げました。

3D MILO ALL FRIENDS DRESSCOLOR: YELLOW, WHITE\16,500- (税込)BABY MILO(R) PATTERN REVERSIBLE ZIP HOODIE COLOR: SAX, BLACK \ 27,500- (税込)BABY MILO(R) ZIP HOODIECOLOR: BROWN, WHITE\24,200- (税込)MILO GUMMY CANDY TEECOLOR: GREEN, PINK, ORANGE, WHITEBABY:\7,700- (税込)KIDS:\8,250- (税込)BABY MILO(R)︎ GUMMY CANDY TEECOLOR: YELLOW, WHITE\9,900- (税込)

RESORT

過去のアーカイブグラフィックを組み合わせ、パッチワーク調に再構築したシリーズです。ブランドのアイコニックなモチーフやロゴをバランスよく配置し、統一感のあるパターンに仕上げています。

ビビッドでカラフルな配色により、キッズラインならではのポップで軽快な印象を演出。見るたびに新たな発見がある、キャッチーなデザインが特徴です。

レーヨンライクの軽やかな生地を使用したオープンカラーシャツやワンピースなど、夏のお出かけにぴったりなアイテムを展開。サマーニットのハットやネオンカラーのタンクトップなど、暑い季節に彩りを添え、気分を上げてくれるアイテムも豊富にラインアップ。リゾートやバカンスはもちろん、日常の中でも夏らしいスタイルを楽しめるコレクションです。

「BAPE KIDS(R)︎」の2026年春夏コレクションは、BAPE KIDS(R)︎正規取扱店舗およびBAPE.COM WEB STOREにて、発売中です。BAPE(R)ならではのポップで大胆、そして自由な世界観を体現したコレクションをぜひお楽しみください。

BABY MILO(R) PANEL MESH CAPCOLOR: GREEN, BLUE\8,800- (税込)BABY MILO(R)︎ PATCHWORK OPEN COLLAR SHIRTCOLOR: MULTIKIDS:\18,700- (税込)JUNIOR:\19,800- (税込)BABY MILO(R)︎ PATCHWORK SHORTSCOLOR: MULTI\16,500- (税込)APE HEAD TANK TOP COLOR: GREEN, WHITE, BLACK \7,700- (税込)ABC CAMO MILO SHARK SWEAT SHORTSCOLOR: BLUE, PINK, YELLOW\17,600- (税込)

https://jp.bape.com/blogs/news/kids-ss26collection

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