ヘラルボニー × Nagasawa COFFEE、オリジナルブレンドのコールドブリューバッグを5/1（金）発売開始。 国内外から注目を集める岩手のコーヒーブランドとのコラボ。

株式会社ヘラルボニー

株式会社ヘラルボニー（本社：岩手県盛岡市、代表：松田 崇弥・松田 文登、以下「ヘラルボニー」）は、世界的なコーヒーメディア「SPRUDGE」が選出する「コーヒーの仕事を通じて世界を変えている20人」（2019年）にも名を連ねたNagasawa COFFEE（代表：長澤一浩氏、所在地：岩手県盛岡市）とコラボレーションし、ヘラルボニーオリジナルブレンドコーヒーのコールドブリューバッグを開発しました。行楽シーズンのお客様に向けて、2026年5月1日（金）より発売いたします。

■ヘラルボニーオリジナルブレンドについて

Nagasawa COFFEEと「多様性」をテーマに開発したヘラルボニーオリジナルブレンド。グアテマラ・ボリビア・エチオピアと産地の異なる多様な豆を使用し、朝晩を問わず楽しめる、程よい苦味・酸味・甘みのバランスを実現しました。唯一無二でありながら、誰にも愛される飲みやすい味わいを追求しています。

■ヘラルボニーとNagasawa COFFEEのこれまで

ヘラルボニーとNagasawa COFFEEの共創は、2023年、契約作家4名のアートで彩ったドリップバッグを発売したことから始まりました。東日本大震災発生後の避難所で手軽にコーヒーを飲んでほしいという思いから生まれた「KEEP SMILE BLEND（キープスマイルブレンド）」のドリップバッグにヘラルボニーのアートが加わることで、癒しや安らぎを感じていただくこと、すべての人に心豊かな時間をお届けしたいという願いを形にしました。



その後、2025年3月にオープンしたヘラルボニー初の旗艦店「HERALBONY ISAI PARK」では、店内カフェにてNagasawa COFFEE監修のヘラルボニーオリジナルブレンドをご提供。同ブレンドのドリップバッグも、発売以来ご好評をいただいています。

そこで今回、夏に向けて、自宅や外出先でも冷たいコーヒーとしてブレンドを楽しんでいただきたいという想いから、今回のコールドブリューバッグの開発に至りました。アートとコーヒーという2つの文化が交わることで、新たなお客様との接点を共に作り出しています。

■ コラボレーションTシャツを同時発売

ドリップバッグに起用している作品を使用したコラボレーションTシャツを2026年5月1日（金）から同時発売いたします。

■商品概要

・コールドブリューバッグ

価格：税込1,404 円

内容量：20ｇ

産地：グアテマラ、ボリビア、エチオピアなど

発売日：2026年5月1日（金）



・コラボレーションTシャツ

価格：税込9,900 円

■販売場所について

・ISAI PARK(https://isaipark.heralbony.com/)：岩手県盛岡市菜園1‐10‐1 パルクアベニュー・カワトク1階

・EC：公式｜ヘラルボニー（HERALBONY）オンラインストア(https://store.heralbony.jp/)

【株式会社ヘラルボニー概要】

「異彩を、 放て。」をミッションに、障害のイメージ変容と福祉を起点に新たな文化の創出を目指すクリエイティブカンパニー。障害のある作家が描く2,000点以上のアート作品をIPライセンスとして管理し、正当なロイヤリティを支払うことで持続可能なビジネスモデルを構築。自社ブランド「HERALBONY」の運営をはじめ、企業との共創やクリエイティブを通じた企画・プロデュース、社員研修プログラムを提供するほか、国際アートアワード「HERALBONY Art Prize」の主催など、アートを軸に多角的な事業を展開しています。2024年7月より海外初の子会社としてフランス・パリに「HERALBONY EUROPE」を設立。



会社名：株式会社ヘラルボニー / HERALBONY Co.,Ltd.

所在地：〒020-0026岩手県盛岡市開運橋通2-38（本社）、〒104-0061 東京都中央区銀座2丁目5－16 銀冨ビル3F受付（東京拠点）

代表者：松田 崇弥、松田 文登



コーポレートサイト(https://www.heralbony.jp)

オンラインストア(https://store.heralbony.jp/)