「マイクロベルベットファブリックの世界市場」（～2030年までの市場規模予測）資料を発行、年平均4.8%で成長する見込み

「マイクロベルベットファブリックの世界市場」（～2030年までの市場規模予測）資料を発行、年平均4.8%で成長する見込み