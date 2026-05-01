長岡京病院 5月21日（木）認知症に関するセミナーを開催！ 認知症の備え ～知っておきたい窓口とサポートについて～

株式会社セントラルメディエンス

株式会社セントラルメディエンス（本社：東京都港区、代表取締役:中川隆太郎、以下「当社」）の提携医療機関である、医療法人総心会 長岡京病院 （所在地：京都府長岡京市、理事長：村上耕一郎、以下「当院」）は、3月26日（木）に運動に関するセミナーを開催することをお知らせいたします。

当院では2023年6月より、地域の皆様の健康寿命延伸に貢献すべく、専門家による定期セミナーを開催しておりご好評いただいております。



節目となる第20回テーマは、過去のセミナーでも関心の高かった「認知症」についてお話いたします。今回は、長岡京市の東・北・南・西すべての地域包括支援センターより職員4名が登壇いたします。認知症診断後の相談窓口とサポート体制について紹介をいたします。また、当院の脳神経内科専門医である藤田理奈医師・篠本真紀子医師から認知症の診断についてお話いたします。ご家族の健康が気になる方はもちろん、将来に備えて知識を深めたい方など、どなたでもお気軽にご参加ください。後半には質疑応答の時間も設けておりますので、日頃の不安や疑問をその場で解消して頂けます。皆様の参加を心よりお待ちしております。





長岡京病院について

当院は、1980年の開設以降、「ひとりひとりのいのちに安心と笑顔を」という理念の下、地域に密着した医療提供をしてまいりました。風邪・インフルエンザ・日常的な外傷や肛門手術など発症頻度の高い疾患、糖尿病・生活習慣病のみならず、パーキンソン病・脊髄小脳変性症などの神経難病や会陰裂傷後の診療にも注力して診療に当たっております。特に会陰裂傷に伴う直腸膣瘻の手術は全国で高い症例実績があり、全国各地から患者様が来院されております。また、2025年からは、新たに整形外科・脊椎（せぼね）の診療も開始いたしました。 これにより、さらに地域住民の皆様の幅広い医療ニーズにお応えできるよう努めてまいります。







▶ セミナー概要

テーマ：認知症の備え ～知っておきたい窓口とサポートについて～

登 壇 者：

長岡京市 東・北・南・西地域包括支援センター職員 4名

藤田理奈（ふじたりな）医師

長岡京病院脳神経内科

篠本真紀子（しのもとまきこ）医師

長岡京病院脳神経内科 非常勤

藤田理奈医師

開催日時：2026年5月21日（木）

13:30～14:30 （開場 13:00）

開催場所：長岡京病院

〒617-0824京都府長岡京市天神1丁目20-10

篠本真紀子医師

●お申込み方法

１.お電話にて申し込み 075-955-1151 (担当・医事課)

２.メールフォームから申し込み

https://forms.gle/ttvPN1aVVLruGepJ7

▶ 前回のセミナーの様子をご紹介（2026年3月開催）

3月に開催したセミナーでは、当院の作業療法士・前田恵氏がリハビリ専門職の視点から認知症予防に関する様々な解説を行いました。

約40名とたくさんの方にご参加いただき、「大変勉強になった」「たけのこほりほり体操を取り入れてみようと思います」といった喜びの感想をいただくなど、 地域の皆様の健康意識の高さを改めて実感する非常に実りある時間となりました。

3月開催のセミナーの様子

〈医療法人 総心会 長岡京病院〉

所 在 地：京都府長岡京市天神1丁目20-10

診療科目：外科・消化器外科・肛門外科・脊椎センター・整形外科・脳神経内科・循環器内科・糖尿病内科・リハビリテーション科・放射線科

病 床 数：一般病床 97床

U R L：https://www.nagaokakyo-hospital.or.jp/





〈株式会社セントラルメディエンスについて〉

株式会社セントラルメディエンスは、2018年創業。経営理念「革新的な医療サービスの創造」、ミッション「医療サービスで健康価値の向上に寄与し社会に貢献していく。Cure（治癒・治療）中心の医療サービスから、ヘルスケア中心の予防医療サービスの推進」のもと、医療機関の「最適化」を医療従事者とともに追求し、その変革に向けたメディカルサポート、メディカルキャリア、メディカルマーケティングを中心としたソリューションの提供を行っています。医療ニーズにおける社会的価値のあるサービスを創造・提供することで、医療を生活の中心とした「革新的な医療サービスの創造」というビジョンの実現を目指します。







〈株式会社セントラルメディエンス 会社概要〉

社 名：株式会社 セントラルメディエンス

所在地： 東京都港区港南2-12-32 SOUTH PORT品川 8階

代表取締役：中川 隆太郎

URL：セントラルメディエンス：https://centralmedience.com/