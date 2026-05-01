シリーズ累計800万部！ 名作が絵本になって帰ってくる

株式会社実業之日本社

株式会社実業之日本社（本社：東京都港区、代表取締役社長：岩野裕一）は、シリーズ累計800万部を誇る柴田亜美氏の代表作『南国少年パプワくん』（スクウェア・エニックス）の世界観をもとに、著者自らが全ページ描き下ろした新作絵本『パプワくん』を、2026年7月9日（木）に刊行いたします。

1991年にエニックス（現・スクウェア・エニックス）刊行の月刊『少年ガンガン』で連載が始まった『南国少年パプワくん』は、シュールなギャグ、個性豊かなキャラクター、そして胸を打つ友情の物語で多くの読者を魅了してきました。

本作は、近年、画家としても精力的に活動を続ける柴田亜美氏が、パプワくんの世界を絵本という形で新たに描き出す一冊です。

絵本『パプワくん』で描かれるのは、“ともだちになること”のまっすぐな楽しさ。

パプワくんとチャッピー、そしてパプワ島のへんてこりんな仲間たちのにぎやかな世界が、絵本ならではの色彩とリズムで広がります。

かつてパプワくんを読んでいた方にも、これから初めて出会う方にも愉しんでいただける、世代を超えた一冊です。

新作絵本『パプワくん』が生まれた背景

2025年3月、スクウェア・エニックスより刊行された『南国少年パプワくん』の完全版「南国少年パプワくんPERFECT」。その1巻発売時に開催されたサイン会には、当時からのファンの方々が大勢来場しました。

連載当時に作品と出会った方々が、今もそれぞれの形でパプワくんを大切に思い続けていること。なかには、自身の子どもとともに来場する方の姿もありました。

柴田氏はその光景を目の当たりにし、パプワくんの世界が、時を越えて多くの読者の心に残り続けていることを強く実感しました。

長く読者の心に残り続けてきたパプワくんを、かつての読者にも、これから初めて出会う子どもたちにも愉しんでもらえる形として届けたい。その思いが、「絵本」という表現に向かうきっかけのひとつとなりました。

また、柴田氏は2021年より画家としての活動を本格的にスタート。2025年からは、サン・アート発行、実業之日本社発売のアート誌「月刊美術」にて、描き下ろし絵画と作品にまつわるエッセイの連載を開始しました。

同連載を通じて、柴田氏は絵画作品に込めた思いや制作の背景を、自身の言葉で綴ることにも取り組んできました。絵を描くことに加え、言葉と向き合う時間を重ねるなかで、絵と言葉の両方で物語を届ける「絵本」という表現への思いが少しずつ膨らんでいきました。

一方、実業之日本社では、2025年春に発売した『少年とクスノキ』（文・東野圭吾／絵・よしだるみ）を皮切りに、『あしたは生きたい』（文・もりのきつね／絵・はせがわゆうじ）、『注意読本』（五味太郎）などを刊行し、絵本事業への取り組みを本格化させています。

柴田氏が絵本という表現に向き合い始めたタイミングと、当社の新たな出版領域への取り組みが重なったことも、本作の制作を後押ししました。

そうして2025年5月、新作絵本『パプワくん』の制作が始まりました。

『パプワくん』書籍情報

タイトル： パプワくん

著者名： 柴田亜美

刊行日： 2026年7月9日

定価： 1,650円（税込）

体裁： A4変形判

頁数： 32頁

特設サイト： https://www.j-n.co.jp/papuwakun/

内容紹介 ：

シリーズ累計800万部!! 名作が帰ってきた！

1990年代、日本中の子どもたちを夢中にさせた『南国少年パプワくん』（スクウェア・エニックス）。

あのワクワクが、時を経て新たな一冊に生まれ変わりました。

画家としても活動の幅を広げる柴田亜美が、独創的な世界観はそのままに、パプワくんの世界を絵本という形で新たに描きます。

「きょうからおまえも ともだちだ！」

敵も味方も、不思議な生き物たちも。

ちがいをこえて、笑い合い、つながっていくパプワ島の世界。

絵本『パプワくん』で描かれるのは、“ともだちになること”のまっすぐな楽しさ。

パプワくんとチャッピー、そしてパプワ島のへんてこりんな仲間たちのにぎやかな世界が、絵本ならではの色彩とリズムで広がります。

かつてパプワくんを読んでいた方にも、これから初めて出会う方にも愉しんでいただける、世代を超えた一冊です。

著者紹介

柴田亜美（しばた・あみ）

1967年長崎県生まれ。武蔵野美術大学（旧・短期大学）卒業後、広告会社のイラストレーターとして勤務。91年『南国少年パプワくん』（スクウェア・エニックス）で漫画家デビューし、同作はアニメ化、関連シリーズ累計800万部を記録。その後も『ジバクくん』（KADOKAWA）、『PAPUWA』（スクウェア・エニックス）などの作品がアニメ化され、著作の発行部数は累計2,000万部を超える。2021年より画家としての活動をスタート。自由な発想と色使いで描かれたアート作品を発表する。

著者メッセージ

漫画家デビュー作のパプワが絵本の世界に飛び出しました。

自由な色彩の中で、パプワ島の仲間達が思いっきり動き出します。

みなさんもパプワ達と一緒にたっくさん愉しんでくださいね。

日本全国を「パプワ」が巡る！ 豪華イベントラインナップ

発売月となる2026年7月を皮切りに、全国の読者が直接『パプワくん』の世界に触れられるイベントを順次開催いたします。

１. 【全国6都市】絵本発売記念展 ＆ 柴田亜美先生サイン会

東京を皮切りに、大阪、福岡、札幌、名古屋、仙台へ。

「丸善ジュンク堂書店」ご協力のもと、新作絵本『パプワくん』の世界を楽しめる発売記念展と、柴田亜美氏によるサイン会を全国6都市で開催いたします。

会場では、新作絵本『パプワくん』の発売を記念し、会場限定のコラボグッズを販売いたします

特設サイト:https://www.maruzenjunkudo.co.jp/pages/papuwakun(https://www.maruzenjunkudo.co.jp/pages/papuwakun)

・magmabooks

開催期間:2026年7月9日(木)~8月9日(日)

サイン会:7月18日(土)

会場:magmabooks ギャラリースペース(magmaspace)

(東京都港区虎ノ門一丁目22番1号 グラスロック2階)

営業時間:平日・土曜 11:00~21:00/日曜・祝日 11:00~20:00

入場料:無料(予約不要)

magmabooks 公式X:

https://x.com/magmabook

magmabooks 公式Webサイト:

https://www.maruzenjunkudo.co.jp/pages/magmabooks

・MARUZEN&ジュンク堂書店 梅田店

(大阪府大阪市北区茶屋町7-20 チャスカ茶屋町 1階イベントスペースA)

開催期間:2026年8月1日(土)~8月30日(日)

サイン会:2026年8月22日(土)

・丸善 博多店

(福岡県福岡市博多区博多駅中央街1-1 JR博多シティ8階POP UPスペース)

開催期間:2026年9月4日(金)~9月27日(日)

※最終日は16時で終了いたします。

サイン会:2026年9月12日(土)

・MARUZEN & ジュンク堂書店 札幌店

(北海道札幌市中央区南1条西1-8-2 高桑ビル 地下1階イベントスペース)

開催期間:2026年10月2日(金)~10月30日(金)

サイン会:2026年10月10日(土)

・丸善 名古屋本店

(愛知県名古屋市中区栄3-8-14 5階エレベーター前)

開催期間:2026年11月6日(金)~11月27日(金)

サイン会:2026年11月14日(土)

・丸善 仙台アエル店

(宮城県仙台市青葉区中央1-3-1 コミック売り場)

開催期間:2026年12月2日(水)~12月27日(日)

サイン会:2026年12月5日(土)

※サイン会の参加方法・定員等の詳細は、決定次第ご案内いたします。

各会場の詳細および追加情報は、特設サイトにて順次ご案内いたします。

２. 【東京・新宿】南国少年パプワくん POP UP SHOP

＼絵本発売記念／

「南国少年パプワくん POP UP SHOP in 紀伊國屋書店」開催決定！

2026年7月、紀伊國屋書店 新宿本店にて、「南国少年パプワくん POP UP SHOP in 紀伊國屋書店」の開催が決定しました。

漫画『南国少年パプワくん』のカラーイラストやコマ画を使用した新商品が多数登場予定です。長く愛されてきた原作漫画の魅力を、グッズを通じて楽しめるPOP UP SHOPです。

場所： 紀伊國屋書店 新宿本店

期間： 2026年7月9日(木)~7月19日(日)

※詳細は後日発表いたします。

3. 【特別コラボ】熱川バナナワニ園 × パプワくん

んばば んば んば ん!? んばばな？ バナナワニ園！

「熱川バナナワニ園」との特別コラボレーションも決定しました。

期間中は、スタンプラリー、限定グッズ、コラボカフェ、柴田亜美氏の来園イベントなどを予定しています。

期間： 2026年7月9日（木）～9月末予定

内容： スタンプラリー、限定グッズ、コラボカフェ、柴田亜美氏来園イベントほか

※内容は変更となる場合があります。詳細は後日、コラボレーションに至った秘話とともに発表いたします。