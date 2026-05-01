中国発SNS「RED」で中国市場への認知拡大・購買促進を支援するマーケティングサービス『REDマニア(R)︎』を5月1日より提供開始

株式会社Gisuco

システム開発・マーケティング事業を通じて企業の課題解決を支援する株式会社GISUCO（本社：東京都港区）は、中国SNS「RED（小紅書）」の運用・マーケティング支援サービス『REDマニア(R)︎(https://gisuco.com/redmania/)』を5月1日より正式にリリースいたします。

『REDマニア(R)︎』は、中国現地メンバーによる運用体制とインフルエンサーネットワークを活かし、RED公式アカウントの運用代行からインフルエンサーキャスティング、中国市場向け海外進出サポートまでを一貫して提供するサービスです。現地のトレンドや消費者のニーズ、プラットフォーム特有のルールを踏まえ、中国市場に向けた日本企業の商品・サービスの認知拡大や購買行動につながる発信を支援いたします。

中国市場・インバウンド需要の拡大で注目が高まる「RED」マーケティング

中国は依然として世界有数の巨大消費市場であり、National Bureau of Statistics of China（中華人民共和国国家統計局）によると、2025年の社会消費品小売総額は50兆1,202.2億元、前年比3.7％増となっています（※1）。加えて、日本政府観光局（JNTO）によると、2025年の訪日外客数は4,268万3,600人と年間過去最高を更新しており、訪日需要も拡大が続いています（※2）。

こうしたなか、中国市場への進出や中国人旅行者との接点づくりは、日本企業にとって引き続き重要なテーマとなっており、そのなかで存在感を高めているのが中国SNS「RED（小紅書）」です。

REDは、旅行や購買前の情報収集の場として広く活用されており、月間約3億人が利用するプラットフォームです。また、海外旅行を検討する中国人の約63％が利用するなど、中国市場へのアプローチを考えるうえで重要な接点となります。検索エンジンや広告だけでは届きにくい層に対して、口コミや体験を通じて接点を生み出せる媒体として、企業にとって無視できない存在となってきました。

一方で、REDを活用したマーケティングには、現地のトレンドや消費者感覚を踏まえた発信設計が欠かせません。加えて、日本国内で完結する運用ではプラットフォーム特有のルールや規制への対応が難しく、安定的な運用にハードルがあるのも実情です。

こうした背景を受け、株式会社GISUCOは、中国現地メンバーの知見とインフルエンサーネットワークを活かし、安全かつ本格的なRED運用を支援するマーケティングサービス『REDマニア(R)』の提供を開始いたします。

※1：National Bureau of Statistics of China「Total Retail Sales of Consumer Goods in December 2025(https://www.stats.gov.cn/english/PressRelease/202601/t20260119_1962328.html?utm_source=chatgpt.com)」

※2：日本政府観光局（JNTO）「訪日外客数（2025年12月推計値）(https://www.jnto.go.jp/news/press/20260121_monthly.html#:~:text=%E8%A8%AA%E6%97%A5%E5%A4%96%E5%AE%A2%E6%95%B0%EF%BC%882025%E5%B9%B412%E6%9C%88%E6%8E%A8%E8%A8%88%E5%80%A4%EF%BC%8912,%E3%82%92%E7%AA%81%E7%A0%B4%E3%81%97%E9%81%8E%E5%8E%BB%E6%9C%80%E5%A4%9A)」

中国現地メンバーでの運用体制が強みの『REDマニア(R)』のサービスとは

『REDマニア(R)』は、REDを活用したマーケティング支援サービスです。中国現地メンバーによる運用体制とインフルエンサーネットワークを活かし、日本企業の中国市場への発信を支援します。

https://gisuco.com/redmania/

■サービス内容と特徴について

◆ RED公式アカウント運用代行

企画、撮影、編集、投稿、分析までを一貫して支援します。なかでも『REDマニア(R)』の強みは、中国現地メンバーが運用を担う体制です。現地の最新トレンドや消費者感覚を踏まえた発信設計により、日本国内だけでは捉えにくいリアルな中国市場に即した運用を行います。

◆ インフルエンサーキャスティング

日本在住・中国在住の両方のインフルエンサーネットワークを活用し、商材や目的に応じたキャスティングを行います。商品やサービスの特性に合わせて、適切な発信設計につなげます。

◆ 中国市場向け海外進出サポート

越境ECやインバウンド集客など、中国市場への進出を包括的にサポートいたします。企業ごとの課題に応じて、現地パートナーと連携して支援いたします。

■ RED運用実績について

『REDマニア(R)』は現地企業との連携により、プラットフォームのルールや規制を踏まえた運用体制を構築しています。現地の知見を活かしながら、安全性に配慮した本格的なRED運用を支援いたします。

また、中国現地チームではこれまでに、美容、飲食、観光、ヘルスケア、文具など幅広い業種でRED運用を支援してきました。越境ECにおける販売促進、訪日中国人向けの集客、問い合わせ獲得など、それぞれの目的に応じた施策設計と運用を行っています。

お問い合わせ・流れについて

中国市場向けの発信やRED運用に関心はあるものの、「まず何を相談すればよいかわからない」という場合も、お気軽にご相談ください。無料相談では、課題や目的をお伺いしながら、商材との親和性や活用の方向性も含めてご案内いたします。

＜お問い合わせの流れ＞

1．お問い合わせフォーム、またはメールにてご連絡

2．無料相談（オンライン）

3．課題や目的に応じたプランをご提案

4．ご契約後、運用スタート

『REDマニア(R)』のお申込・詳細はこちら：https://gisuco.com/redmania/

株式会社GISUCO

株式会社GISUCOは、オフショア開発事業、マッチングシステムOEM事業、デジポス事業、AI事業、Web制作・PR・マーケティング事業を展開しています。企業の課題に応じたIT総支援を行っています。



会社名：株式会社GISUCO

代表取締役：村山 博史

所在地：東京都港区南青山3-15-9 MINOWA表参道3F

設立：2015年7月

資本金：1億3,520万円

URL：https://gisuco.com/