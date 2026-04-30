琵琶湖汽船株式会社(本社：滋賀県大津市浜大津、社長：金澤 一徳)は、湖で人が暮らす日本唯一の島「沖島」で、滋賀県の郷土料理「鮒ずし」の漬け込み体験を行う『鮒ずし作り体験クルーズ』を7月に運航いたします。 本クルーズは朝9時に大津港を出発し、船内で鮒ずしの作り方ＤＶＤをご覧いただきながら、作業工程を学んでいただきます。その後、沖島へ上陸し、沖島漁業協同組合の漁師さんの指導のもと、塩漬けされた沖島産「ニゴロブナ」を使用し、みがき・洗い・干し・樽詰めまでの工程を、半日かけて体験していただきます。 出来上がった鮒ずしの樽は、当日お持ち帰りいただき、ご自宅にて食べ頃となる晩秋まで保管していただきます。この機会に、滋賀県を代表する郷土料理「鮒ずし」を、沖島の漁師さん達とともに手作りしてみませんか。 当社が属する京阪グループでは、京阪版SDGｓである「BIOSTYLE」を展開しており、その実現に向けて「BIOSTYLE PROJECT」に取組んでいます。2009年より始まった本クルーズには、これまでに延べ3,000人以上の方にご参加いただいております。当社は今後も、びわ湖の豊かな自然や地域に根ざした食文化を体感できるクルーズの運航を通じて、持続可能な社会の実現に貢献してまいります。

１. 企画名

鮒ずし作り体験クルーズ2026 【予約抽選制】

２. 運航日

2026年7月4日（土）、7月7日（火）、7月10日（金）、7月13日（月） 7月16日（木）、7月19日（日）、7月22日（水） 計7日間

３. 航路

大津港9:00発 ↓ 沖島10:20着 （鮒ずし作り体験） 沖島15:30発 ↓ 大津港16:40頃着

初心者の方も、おひとり参加の方もご安心ください！ 漬け方講習のDVDを船内でご覧いただき、体験前に作業の流れを確認。 さらに沖島の漁師さんや、スタッフがサポートしながら、丁寧にレクチャーします！

４. 参加料

往復乗船料

大人3,800円(中学生以上)、小人1,900円(小学生)

材料費

1樽（材料代）28,000円（ご飯、ニゴロブナ鮮魚換算5㎏）

樽（使用料）

1樽1,500円 ※初参加および、樽の持込無しの方は必ず申し込みが必要です。 ※過去にご参加いただいた方で樽容器を持参される場合は、樽容器の購入は不要です。 ※ニゴロブナは塩切すると2割程度軽くなります。 ※グループで1つの樽を漬け込んでいただく事も可能です(1樽で最大３名様まで)。

昼食

沖島特製弁当1,600円(希望者のみ) 沖島で取れた湖魚や野菜を使用した、沖島漁業協同組合婦人部「湖島婦貴の会」による手作り弁当をご用意します。ぜひ沖島の味をお楽しみください！

樽保管料

6,500円（希望者のみ） ※沖島で保管後、11月下旬～12月初旬頃にご自宅へ着払いでお届けします。

５. 申込方法

「WEB」または「往復ハガキ」で受付

６. 受付期間

2026年5月8日（金）～5月31日（日） WEBの場合…5月8日（金）10:00受付開始～5月31日（日）23:59締切 琵琶湖汽船公式ホームページ内「鮒ずし作り体験クルーズ2026」のWEB予約申込フォームより お申込みください。https://www.biwakokisen.co.jp/season_event/2426/ 往復ハガキの場合…5月31日（日）必着

数量限定につき、申込多数の場合は抽選となります。 申込結果については、6月3日（水）以降、順次、申込者全員にお知らせいたします。

７. 持ち物

作業用薄手袋またはビニール（ポリエチレン）手袋、エプロン、濡れても良い服装

８. 企画協力

沖島漁業協同組合、滋賀県農政水産部水産課

◆ 沖島 ◆

近江八幡市から琵琶湖の沖合約1.5㎞に浮かぶ沖島は、びわ湖最大の島（周囲約6.8㎞、面積約1.53 ㎢）で湖で人が暮らす日本唯一の島です。沖島の歴史は古く、昔は神の島として崇拝される無人島でした。 その後、保元・平治の乱に敗れた源氏の落武者が島を開拓し、定住したのが島の始まりと伝えられています。現在、約230人が暮らしており、そのうち約7割の方が漁業に従事しています。 沖島漁業協同組合ホームページhttp://www.biwako-okishima.com/

◆ 鮒ずし ◆

弥生時代から伝わる、滋賀県の郷土料理。主にびわ湖の固有種であるニゴロブナを使用し、塩漬けにしたニゴロブナをご飯に漬け込んで発酵させた『なれずし』です。湖国を代表する食文化として1998年(平成10年)に滋賀県の無形民俗文化財に指定されています。また、2023年3月には「近江のなれずし製造技術」が国の登録無形民俗文化財に登録されました。

SDGｓを実現するライフスタイルを提案する 京阪グループの「BIOSTYLE PROJECT」について

健康的で美しく、クオリティの高い生活を実現しながら、ＳＤＧｓの達成にも貢献していく。京阪グループでは、そんな循環型社会に寄与するライフスタイルを「BIOSTYLE(ビオスタイル)」として展開し、お客さまにご提案しています。 規制や我慢だけから生まれる活動ではなく、“人にも地球にもいいものごとを、毎日の生活の中に、楽しく、無理なく、取り入れていくことができる明るい循環型社会の実現”に貢献するため、京阪グループにできうる様々な活動を推進していきます。 ▶ 本取り組みは、BIOSTYLEの概念を事業化する取り組みとしてBIOSTYLE事業認証を受けています。 ▶ 「BIOSTYLE PROJECT」について詳しくはこちら https://www.keihan.co.jp/corporate/sustainability/biostyle/

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