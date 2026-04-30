『アイドルマスター ミリオンライブ！』 新規録り下ろしボイス搭載ワイヤレスイヤホンを期間限定で受注販売 ～ 「CP-TWS01F MILLION」 ～
オンキヨー株式会社（所在地：大阪府大阪市、代表取締役社長：大朏 宗徳）は、新機種完全ワイヤレスイヤホン『CP-TWS01F』との、『アイドルマスター ミリオンライブ！』※1コラボレーションモデルを受注販売致します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347591/images/bodyimage1】
本機種「CP-TWS01F」は、Qualcomm(R)社製の実績あるSoC「QCC3072」を採用。一般的なSBCやAACに加え、オーディオコーデックのQualcomm(R) aptXTM Adaptiveに対応。対応するAndroid端末との組み合わせで、高音質・低遅延・安定した接続性能を実現します。さらに、音質を追求して再設計したハウジングにより、音の広がりや定位感を高め、細部まで明瞭で高品位なサウンドを再現します。また、iPhone・Android端末、音楽プレーヤーとの高品位な左右同時接続を実現する「Qualcomm(R) TrueWireless Mirroring」を搭載。片側のイヤホンを親機として接続後、もう一方へ信号をミラーリングして送信。接続状況に応じて左右の役割を自動で切り替えることで、音途切れやノイズを抑制し、安定した再生環境を実現します。さらに、左右のバッテリー消費の偏りも軽減し、長時間にわたり快適なリスニングをサポートします。尚、ノイズキャンセリングモード、外音取り込みモード、ゲームモード（低遅延）機能を搭載。さらに防水性能（IPX4）に対応し、運動時の汗や急な雨でも安心して使用できます。日常使いから音楽鑑賞、動画視聴まで、安定した高品位サウンドで幅広いシーンに対応します。※充電ケースは防水機能を備えておりません。
本コラボレーションモデルは、「ジュリア」「松田亜利沙」「望月杏奈」「ロコ」の4モデル。充電ケースに作品タイトル入りのモチーフ、左右ハウジングに各アイドルをイメージしたモチーフやアイコンを配置。音声ガイダンスは「ジュリア」「松田亜利沙」「望月杏奈」「ロコ」の新規録り下ろしボイスを搭載。電源オンやオフ、ペアリング時やタップ音、ノイズキャンセリングモード時等、それぞれ計31ワードのボイスを楽しめます。
弊社秋葉原店舗「ONKYO DIRECT ANIME STORE（音アニ1号店）」にて5月1日（金）11:00より（受注受付・試聴開始は15:00より）実機展示を実施致します。音質・ボイスの確認、店頭設置の専用QRコードにて受注受付が可能です。尚、各アイドルの「ワイヤレス充電器」と「イヤホンポーチ」を通販サイト「ONKYO DIRECT」、秋葉原店舗「音アニ1号店」にて、5月1日（金）15:00より販売開始致します。
※1 『アイドルマスター ミリオンライブ！』
2013年に『アイドルマスター』シリーズのソーシャルゲームとして誕生し、アプリゲーム「アイドルマスター ミリオンライブ！ シアターデイズ」（通称：ミリシタ）でリリースされている「ゲーム原作」のコンテンツです。プレイヤーはプロデューサーとなり、765プロダクション所属の個性豊かな52人のアイドル達とともに、トップアイドルを目指します。2023年2月には10周年を迎え、ゲームのみならず、アニメ、グッズ、音楽、ライブイベント、ラジオなど幅広い領域においてクロスメディア展開をしております。
・アイドルマスター ミリオンライブ！ シアターデイズ公式HP
https://millionlive-theaterdays.idolmaster-official.jp/
・アイドルマスター ミリオンライブ！ アニメ公式サイト
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347591/images/bodyimage1】
本機種「CP-TWS01F」は、Qualcomm(R)社製の実績あるSoC「QCC3072」を採用。一般的なSBCやAACに加え、オーディオコーデックのQualcomm(R) aptXTM Adaptiveに対応。対応するAndroid端末との組み合わせで、高音質・低遅延・安定した接続性能を実現します。さらに、音質を追求して再設計したハウジングにより、音の広がりや定位感を高め、細部まで明瞭で高品位なサウンドを再現します。また、iPhone・Android端末、音楽プレーヤーとの高品位な左右同時接続を実現する「Qualcomm(R) TrueWireless Mirroring」を搭載。片側のイヤホンを親機として接続後、もう一方へ信号をミラーリングして送信。接続状況に応じて左右の役割を自動で切り替えることで、音途切れやノイズを抑制し、安定した再生環境を実現します。さらに、左右のバッテリー消費の偏りも軽減し、長時間にわたり快適なリスニングをサポートします。尚、ノイズキャンセリングモード、外音取り込みモード、ゲームモード（低遅延）機能を搭載。さらに防水性能（IPX4）に対応し、運動時の汗や急な雨でも安心して使用できます。日常使いから音楽鑑賞、動画視聴まで、安定した高品位サウンドで幅広いシーンに対応します。※充電ケースは防水機能を備えておりません。
本コラボレーションモデルは、「ジュリア」「松田亜利沙」「望月杏奈」「ロコ」の4モデル。充電ケースに作品タイトル入りのモチーフ、左右ハウジングに各アイドルをイメージしたモチーフやアイコンを配置。音声ガイダンスは「ジュリア」「松田亜利沙」「望月杏奈」「ロコ」の新規録り下ろしボイスを搭載。電源オンやオフ、ペアリング時やタップ音、ノイズキャンセリングモード時等、それぞれ計31ワードのボイスを楽しめます。
弊社秋葉原店舗「ONKYO DIRECT ANIME STORE（音アニ1号店）」にて5月1日（金）11:00より（受注受付・試聴開始は15:00より）実機展示を実施致します。音質・ボイスの確認、店頭設置の専用QRコードにて受注受付が可能です。尚、各アイドルの「ワイヤレス充電器」と「イヤホンポーチ」を通販サイト「ONKYO DIRECT」、秋葉原店舗「音アニ1号店」にて、5月1日（金）15:00より販売開始致します。
※1 『アイドルマスター ミリオンライブ！』
2013年に『アイドルマスター』シリーズのソーシャルゲームとして誕生し、アプリゲーム「アイドルマスター ミリオンライブ！ シアターデイズ」（通称：ミリシタ）でリリースされている「ゲーム原作」のコンテンツです。プレイヤーはプロデューサーとなり、765プロダクション所属の個性豊かな52人のアイドル達とともに、トップアイドルを目指します。2023年2月には10周年を迎え、ゲームのみならず、アニメ、グッズ、音楽、ライブイベント、ラジオなど幅広い領域においてクロスメディア展開をしております。
・アイドルマスター ミリオンライブ！ シアターデイズ公式HP
https://millionlive-theaterdays.idolmaster-official.jp/
・アイドルマスター ミリオンライブ！ アニメ公式サイト