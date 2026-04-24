アクロニス、MSPによるAI利用の保護と管理を可能にするGenAI Protectionを発表

～ MSP向けに設計された、生成AI導入の可視化、制御、保護を提供する新しいソリューション ～



※本リリースは4月22日にスイス、シャフハウゼンで発表されたプレスリリースの抄訳です。



サイバープロテクションのグローバルリーダーであるアクロニスは本日、マネージドサービスプロバイダー（MSP）向けにAcronis GenAI Protectionの提供開始を発表しました。

https://www.acronis.com/ja/products/cloud/cyber-protect/genai-protection/

Acronis GenAI Protectionは、MSPが顧客の環境全体における生成AI利用を制御し、機密データの漏洩を防止するとともに、悪意のあるプロンプト操作からの保護を可能にする監視およびセキュリティソリューションです。Acronis GenAI Protectionは、Acronis Cyber Workspaceの第1フェーズであり、今後は追加機能として、アクロニスのプラットフォームにネイティブに統合された、保護されたAIワークスペースを提供するための機能リリースが計画されています。





組織が生成AIツールを急速に導入するにつれて、企業はデータ漏洩、未承認（シャドー）AIの使用、悪意のあるプロンプト操作といったリスクの高まりに直面しています。一般公開されている多くのAIツールは企業での利用に必要な可視性に欠けており、一方エンタープライズ向けソリューションは、MSPによるサービス提供や管理を前提に設計されていません。Acronis GenAI Protectionは、MSPが中小企業環境全体における生成AIの利用状況を監視および保護することを目的に設計された専用ソリューションを提供することで、こうしたギャップに対応します。【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347910/images/bodyimage1】

MSP経由で提供されるAIの監視とセキュリティサービス

Acronis GenAI Protectionは、MSPによってプロビジョニング（初期設定・導入）、管理、収益化されるように設計されています。MSPは、アクロニスのプラットフォームに統合された一元管理コンソールから、ポリシーの適用、レポート作成、リスク軽減などを含む、顧客環境全体におけるAIの利用状況を監視しながら、データ、アプリケーション、エンドポイントと生成AIの利用を保護します。



アクロニスのプレジデントであるガイダー・マグダヌロフ（Gaidar Magdanurov）は、次のように述べています。

「生成AIの導入は加速していますが、その一方で、企業が十分に管理できない新たなリスクも生じています。MSPは、企業がAIを安全に導入することを支援する上で重要な立場にありますが、これまでAIの利用を効果的に監視および管理するための適切なツールがありませんでした。Acronis GenAI Protectionにより、MSPはAIセキュリティをマネージドサービスに変換し、新たなリスクから顧客を保護しながら、新しい収益機会を創出することが可能になります。」



生成AIの安全な利用を実現する統合セキュリティ

Acronis GenAI Protectionは、追加の専用ソリューションの導入や専門家による複雑な運用を必要とせずに、AI利用の可視化とセキュリティを提供します。



主な機能：

● シャドーAIの検出と可視化：顧客の環境全体で使用されている生成AIアプリケーションを検出および監視し、AIの運用状況と情報流出のリスクを把握します。



● AI利用における機密データ保護：個人を特定できる情報（PII）や医療情報（PHI）などの機密データのプロンプト入力を監視し、一般公開されているAIツールや未承認のAIツールへの不正な送信を防止します。



● プロンプトインジェクション攻撃とAIの悪用防止：AIの挙動を操作したり、ワークフローを侵害したりするような悪意のあるプロンプトを検出してブロックします。



市場調査会社Omdiaのチーフアナリストであるマシュー・ボール（Matthew Ball）氏は、次のように述べています。

「AIは、中小企業でも定着しており、その半数以上がAIツールを使用しています。それを主導するのは、規模の拡大、生産性、効率性を追求するマーケティングと営業部門です。導入の多くはSaaSを利用して行われますが、社内承認の有無にかかわらず、一般公開されているAIの使用が増加することで、新たなセキュリティリスクが発生しており、MSPが積極的に管理するための新しい要件が生まれています。」



AIが進化し続ける中、アクロニスは、より広範なCyber Workspace製品群においてAIサービスやツールの保護、管理、自動化のためにAIを活用した機能を追加する予定です。これらの機能強化は、生産性と自動化を向上させることを目的としており、MSPがデータと情報資産の保護強化と日常業務の合理化を両立できるように支援します。



Acronis GenAI Protectionは現在、世界中でご利用いただけます。



詳細については、以下のアクロニスのブログ（英文）をご覧ください。

https://www.acronis.com/en/blog/posts/acronis-genai-protection-is-now-live-secure-the-ai-era/



Acronis GenAI Protectionの詳細については、以下のリンクをご覧ください。

https://www.acronis.com/ja/products/cloud/cyber-protect/genai-protection/



アクロニスについて：

アクロニスは、マネージドサービスプロバイダーや情報システム部門向けに、サイバーセキュリティ、データ保護、インフラストラクチャ管理をネイティブに統合した唯一のプラットフォームを提供するグローバルサイバープロテクション企業です。アクロニスのソリューションは、IT環境を識別、保護、検出、対応、リカバリ、統合し、データの完全性と事業継続性を確保します。



2003年にシンガポールで設立されたスイスの企業であるアクロニスは、世界15か所にオフィスを置き、60か国以上に従業員を擁しています。Acronis Cyber Platformは150か国に26言語で提供され、21,000社を超えるサービスプロバイダーに採用され、75万社以上の企業を保護しています。詳細は、https://www.acronis.com/ja/ をご参照ください。



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