攻撃ヘリコプター市場の規模、シェアレポート、成長要因および予測（2025年～2035年）
KD Market Insightsは、「攻撃ヘリコプター市場の将来動向および機会分析 ― 2025年～2035年」と題した市場調査レポートの発表を行いました。本レポートの対象範囲は、現在の市場動向および将来の成長機会に関する情報を網羅しており、読者が十分な情報に基づいたビジネス意思決定を行えるよう設計されています。本調査レポートにおいて、KD Market Insightsの研究者は一次および二次調査の分析手法を活用し、市場競争の評価、競合ベンチマーク、および各社の市場投入戦略（GTM）を把握しています。
攻撃ヘリコプター市場：現代航空戦における戦略的戦力
攻撃ヘリコプター市場は、現代の軍用航空における中核を成し、各国に対して卓越した近接航空支援、対装甲能力、および武装偵察能力を提供しています。地政学的緊張の高まりと防衛近代化プログラムの加速に伴い、これらの専用回転翼機は専門的な装備から、統合戦場戦略に不可欠な要素へと進化しています。現在、市場は技術革新、機体更新サイクル、および複雑な脅威環境で運用可能な多用途プラットフォームへの需要増加により、力強い成長を遂げています。
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市場規模および成長動向
世界の攻撃ヘリコプター市場に関する調査レポートによると、市場は2025年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）6.1％で成長し、2035年末までに141億米ドルの市場規模に達すると予測されています。2024年の市場規模は67億米ドルでした。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347664/images/bodyimage1】
市場セグメンテーション
攻撃ヘリコプター市場は、いくつかの重要な観点に基づいてセグメント化できます：
重量クラス別：市場は軽量、中型、重量の攻撃ヘリコプターに分類されます。中型セグメントは約45.62％の最大シェアを占めており、火力、機動性、コスト効率のバランスに優れています。軽量攻撃ヘリコプターは対反乱作戦や国境警備任務で需要が高まっており、重量級プラットフォームは高強度の装甲戦において依然として不可欠です。
エンジン構成別：双発ヘリコプターが約68.97％の市場シェアで優勢であり、安全性、信頼性、任務の柔軟性に優れています。単発プラットフォームは特定の運用要件に対応するニッチ市場を形成しています。
任務別：近接航空支援（CAS）が約22.87％のシェアで市場をリードしており、精密な戦場支援への継続的な需要を反映しています。その他の任務には、対戦車戦、武装偵察、戦闘捜索救難、護衛任務などがあります。
構成要素別：市場には、機体（約25.33％のシェア）、エンジン、アビオニクス、兵装システム、対抗手段システム、センサーが含まれます。機体セグメントは、軽量複合材や先進合金の採用拡大により恩恵を受けています。
エンドユーザー別：陸軍航空部隊が最大のエンドユーザーであり、続いて空軍、海軍航空、特殊作戦部隊が続きます。陸軍が優位であるのは、攻撃ヘリコプターが地上支援作戦において重要な役割を担っているためです。
地域別：北米が市場をリードし、欧州が続いています。一方、アジア太平洋地域は、中国、インド、韓国における防衛予算の増加により、最も高い成長率が見込まれています。
主な成長要因
防衛予算の増加と近代化プログラム
世界的な防衛支出の増加が市場成長の主な原動力となっています。各国は、ステルス性能の向上、先進的なアビオニクス、精密打撃能力を備えた次世代プラットフォームへの更新を優先しています。例えば、2025年3月、インド国防省はヒンドスタン航空機（HAL）と156機の軽戦闘ヘリコプター（プラチャンド）に関する73.6億ドルの契約を締結しました。同様に、韓国は2025年1月、3億865万ドルの開発契約のもと、国産の海兵隊用水陸両用強襲ヘリコプター（MAH）の初飛行に成功しました。
攻撃ヘリコプター市場：現代航空戦における戦略的戦力
攻撃ヘリコプター市場は、現代の軍用航空における中核を成し、各国に対して卓越した近接航空支援、対装甲能力、および武装偵察能力を提供しています。地政学的緊張の高まりと防衛近代化プログラムの加速に伴い、これらの専用回転翼機は専門的な装備から、統合戦場戦略に不可欠な要素へと進化しています。現在、市場は技術革新、機体更新サイクル、および複雑な脅威環境で運用可能な多用途プラットフォームへの需要増加により、力強い成長を遂げています。
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市場規模および成長動向
世界の攻撃ヘリコプター市場に関する調査レポートによると、市場は2025年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）6.1％で成長し、2035年末までに141億米ドルの市場規模に達すると予測されています。2024年の市場規模は67億米ドルでした。
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市場セグメンテーション
攻撃ヘリコプター市場は、いくつかの重要な観点に基づいてセグメント化できます：
重量クラス別：市場は軽量、中型、重量の攻撃ヘリコプターに分類されます。中型セグメントは約45.62％の最大シェアを占めており、火力、機動性、コスト効率のバランスに優れています。軽量攻撃ヘリコプターは対反乱作戦や国境警備任務で需要が高まっており、重量級プラットフォームは高強度の装甲戦において依然として不可欠です。
エンジン構成別：双発ヘリコプターが約68.97％の市場シェアで優勢であり、安全性、信頼性、任務の柔軟性に優れています。単発プラットフォームは特定の運用要件に対応するニッチ市場を形成しています。
任務別：近接航空支援（CAS）が約22.87％のシェアで市場をリードしており、精密な戦場支援への継続的な需要を反映しています。その他の任務には、対戦車戦、武装偵察、戦闘捜索救難、護衛任務などがあります。
構成要素別：市場には、機体（約25.33％のシェア）、エンジン、アビオニクス、兵装システム、対抗手段システム、センサーが含まれます。機体セグメントは、軽量複合材や先進合金の採用拡大により恩恵を受けています。
エンドユーザー別：陸軍航空部隊が最大のエンドユーザーであり、続いて空軍、海軍航空、特殊作戦部隊が続きます。陸軍が優位であるのは、攻撃ヘリコプターが地上支援作戦において重要な役割を担っているためです。
地域別：北米が市場をリードし、欧州が続いています。一方、アジア太平洋地域は、中国、インド、韓国における防衛予算の増加により、最も高い成長率が見込まれています。
主な成長要因
防衛予算の増加と近代化プログラム
世界的な防衛支出の増加が市場成長の主な原動力となっています。各国は、ステルス性能の向上、先進的なアビオニクス、精密打撃能力を備えた次世代プラットフォームへの更新を優先しています。例えば、2025年3月、インド国防省はヒンドスタン航空機（HAL）と156機の軽戦闘ヘリコプター（プラチャンド）に関する73.6億ドルの契約を締結しました。同様に、韓国は2025年1月、3億865万ドルの開発契約のもと、国産の海兵隊用水陸両用強襲ヘリコプター（MAH）の初飛行に成功しました。