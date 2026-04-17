【4/25・26開催】東大・藝大発ベンチャーによる体験型アート「Senjin Verse」公開-分身が別世界で生きるメタバース・インスタレーション

株式会社Senjin Holdings

株式会社Senjin Holdings（本社：東京都、代表取締役：下山明彦）は、アートプロジェクト「SHIMOMON REBIRTH」の新作として、メタバース・インスタレーション「Senjin Verse」を2026年4月25日（土）・26日（日）に公開いたします。本作品は、来場者の写真や音声をもとに生成された“分身（クローン）”が仮想空間内で独自の人生を歩む体験を提供するインスタレーション作品です。

■作品概要

Senjin Verse

「SHIMOMON REBIRTH」は、株式会社Senjin Holdings代表・下山明彦による、「生まれ直す（REBIRTH）」をテーマとしたアートプロジェクトです。2026年の新作となるメタバース・インスタレーション「Senjin Verse」は、「マルチバース（多元宇宙）」の概念を基盤に構築された作品です。来場者の写真や音声をもとにデジタル上に分身を生成し、その分身が仮想空間内で別の意思決定を行い、別の人生を歩む様子を体験・観測することができます。

「生きるとは何か。それは、死んだ者だけが知っている。」

本作品は、「もし別の選択をしていたら」という仮定のもと、並行世界におけるもう一人の自己の存在を提示することで、現在の自分の生を相対化する試みです。

別の世界で分身が生きる様子を観測することにより、来場者は自身の人生や選択に対して、新たな視点や、いい意味での諦め・肯定といった感覚を得ることが期待されます。

■展示概要

作品名：メタバース・インスタレーション

「Senjin Verse 」

会期：2026年4月25日（土）～26日（日）

時間：10:00～19:00

会場：東京都千代田区九段南2-3-1

青葉第一ビル 1F（受付）・5F

アクセス：九段下駅徒歩7分／市ケ谷駅徒歩10分

入場料：無料

特設サイト：https://shimomonrebirth.com/

■体験構造

本作品は、以下のプロセスによって構成されます。

・写身 ー 来場者の写真・音声をもとに、分身（クローン）を生成し、仮想空間へ転送

・並行世界 ー 「もし別の選択をしていたら」という条件下で、もう一つの世界を構築

・生活 ー 分身が来場者の価値観をもとに意思決定を行い、仮想空間内で独自の人生を歩む

・観測 ー 別世界の自分の人生を観測することで、現実の自己認識を再構築

■特徴

・分身が“生きる”メタバース・インスタレーション

単なるアバター操作ではなく、分身が意思決定を行い、独自の人生を歩む構造

・思想性と体験性の両立

死生観や自己の再構築といったテーマを、実際の体験として提示

・アートとテクノロジーの融合

AI・3DCG・映像技術を横断的に用い、没入型の作品空間を構築

■制作背景

下山明彦は、自身の誕生日である4月8日を起点に、「生まれ直す」ことをテーマとしたプロジェクトを継続的に発表してきました。これまでに、実家の山で自ら土中に埋まり死と再生を体感する作品（2023年）、完全な暗闇環境で胎内を再現する作品（2024年）、自身の分身となる彫刻を制作する作品（2025年）を発表しています。本作品は、それらの身体的・物理的な体験を、デジタル空間へと拡張する試みとして位置づけられます。

2023 「umaru」2024 「24時間耐久暗闇生活」2025 「分霊プロジェクト」

■制作体制

本作品は、下山明彦と、映像・デザイン領域で活動するクリエイター北川俊による共同制作です。両者の専門性を融合し、メタバース上における新たなインスタレーション表現を構築しました。

下山明彦（Akihiko Shimoyama）

株式会社Senjin Holdings 代表／アーティスト集団「ALT」主宰

東京大学在学中に株式会社CoinOtakuを創業し、同社を約6億円で売却。その後、東京藝術大学大学院に進学し、現在は慶應義塾大学大学院博士課程に在籍。

2019年よりSenjin Holdings代表取締役としてマーケティング事業に加えアートとビジネスを融合した産業モデルの構築に取り組む。

2021年にアーティスト集団「ALT」設立、上場企業や官公庁との共同制作を手がける。2023年に経済産業省大臣室へ作品提供。

2025年には大阪・関西万博 ASEANパビリオンにて作品展示

「Forbes JAPAN 30 UNDER 30」BUSINESS部門に選出。

北川俊（Shun Kitagawa）

株式会社Senjin Holdings デザイナー

3DCG、AI、映像制作、グラフィックデザイン、モーショングラフィックスまでを横断する表現領域を担い、クリエイティブ制作からAIを活用したツール開発まで一貫して手がける。

キャリア初期には、現代アーティスト村上隆率いるカイカイキキにてビデオグラファーとして活動。世界基準の現代アート制作に携わる中で培った視点を基盤に、現在は表現とテクノロジーを横断した制作に取り組む。

■会社概要

会社名：株式会社Senjin Holdings

所在地：東京都千代田区九段南2-1-3 青葉第一ビル1階（受付）、5階

設立：2019年6月

代表者：代表取締役社長 下山 明彦

URL：https://senjinholdings.com/

■本件に関するお問い合わせ先

株式会社Senjin Holdings 広報担当

E-mail：soumu@senjinholdings.com

Tel：03-4572-0639