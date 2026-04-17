JASRAC国際フェローシップ（第5回募集） 在外研究員を決定

一般社団法人 日本音楽著作権協会

日本音楽著作権協会（本部：東京都渋谷区、理事長：伊澤 一雅、以下「JASRAC」）は、JASRAC国際フェローシップの第5回募集に関し、駒澤大学法学部准教授の小嶋崇弘（こじま たかひろ）氏と学習院大学法学部教授の佐瀬裕史（させ ひろし）氏の2名を在外研究員に決定しました。

研究の概要は以下のとおりです。

・小嶋 崇弘氏（駒澤大学法学部 准教授）

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/71197/table/112_1_6c6154efa9975ace96ff7b186fbaa2d0.jpg?v=202604180151 ]

・佐瀬 裕史氏（学習院大学法学部 教授）

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/71197/table/112_2_94a0ca4975537d1ab4594be993d92bef.jpg?v=202604180151 ]

■JASRAC国際フェローシップについて

著作権法または著作権が関連する領域の研究を行っている方を対象に、海外の研究機関で一定期間研究を行うために必要となる渡航費・滞在費・調査研究費などを支給することで、研究活動を支援する事業です。

■一般社団法人 日本音楽著作権協会（JASRAC）について

JASRACは作詞家、作曲家、音楽出版社等の権利者から音楽の著作権の管理委託を受け、音楽を利用する方々に利用を許諾し、その対価としてお支払いいただいた著作物使用料を著作権者に分配しています。1939年に国内初の著作権管理団体として設立され、85年以上にわたり、著作権管理のプロフェッショナルとして音楽文化の発展に向けた努力を続けています。



団体名 ：一般社団法人 日本音楽著作権協会（JASRAC）

代表者 ：理事長 伊澤 一雅

本部所在地：東京都渋谷区上原3-6-12

設立 ：1939年11月18日

URL ：https://www.jasrac.or.jp

事業内容 ：音楽の著作物の著作権に関する管理事業、音楽著作物に関する外国著作権管理団体等との連絡および著作権の相互保護、私的録音録画補償金に関する事業、著作権思想の普及事業、音楽著作権に関する調査研究、音楽文化の振興に資する事業