Xフォロワー17万人越えの著名投資家「長期株式投資」氏との対談動画公開のお知らせ

ベース株式会社

ベース株式会社（証券コード：4481、以下「当社」）は、日本の大型配当株を中心に資産1億円を築き、書籍やSNSを通して多くの方から支持を集める著名投資家「長期株式投資」氏との対談動画が株式会社インベストメントブリッジの公式YouTubeチャンネルにて公開されたことをお知らせいたします。

本動画では、当社代表取締役社長が出演し、当社の事業内容やビジネスモデルの特徴、収益力の源泉、そして中長期的な成長戦略について対談形式で分かりやすく解説しています。



「長期株式投資」氏による鋭い視点からの質問に対し、現場に根差した考え方や経営として重視しているポイントを率直にお伝えしており、当社への理解をより深めていただける内容となっております。特に、当社が安定的に成長を続けてきた背景や、将来に向けた持続的な成長に向けた取り組みについて、投資家の皆さまにとって参考となる情報を盛り込んでおります。

当社は今後も、さまざまな情報発信を通じて、事業や成長戦略への理解を深めていただくとともに、透明性の高いIR活動を継続してまいります。

ぜひご視聴ください。

【動画タイトル】

業績・財務・配当◎なのに割安｜営業利益100億円へ｜ベース（4481）はなぜ稼げるのか？

長期株式投資氏が徹底解剖【日本株発掘】

【公開ＵＲＬ】

https://youtu.be/fBStwSbci1g

【会社概要】

会社名：ベース株式会社

代表者：代表取締役社長 中山克成

上 場：東京証券取引プライム市場（証券コード：4481）

所在地：〒101-0021東京都千代田区外神田4-14-1

設 立：1997年1月

資本金：11.22億円

事 業：コンピュータソフトウェアの開発および関連業務

Ｈ Ｐ：https://www.basenet.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ】

ベース株式会社 ＩＲ室

E-Mail：ir@basenet.co.jp