ReYuu Japan、暗号資産（ビットコイン）の追加取得および累計取得状況に関するお知らせ

ReYuu Japan株式会社

当社は、2026年２月25日付PR情報「暗号資産取得枠（上限5,000万円）の設定に関するお知らせ(https://ssl4.eir-parts.net/doc/9425/tdnet/2767661/00.pdf)」のとおり、暗号資産の取得を進めております。

このたび当該枠の範囲内においてビットコイン（BTC）の追加取得を実施いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

1. 本件の位置づけ

当社はこれまで、暗号資産を活用した中長期的な財務戦略の構築に向け、トレジャリー戦略方針の策定および関連体制の整備を段階的に進めてまいりました。

本件は、当社が推進する暗号資産トレジャリー戦略に基づき、段階的な取得を継続して実施するものです。

初回取得以降、当社は売買手順の整備、評価方法の明確化および管理体制の整備等を進めております。

２. 取得の概要

・取得資産：ビットコイン（BTC）

・取得金額：9,999,867円

・取得枚数：0.8369 BTC

・取得単価：11,948,700円

・取得時期：2026年４月17日

３.累計取得の状況

本件取得後の当社におけるビットコインの累計取得状況は以下のとおりです。

・累計取得金額：29,999,867円

・累計取得枚数：2.6728 BTC

・平均取得単価：11,224,135円

４. 今後の展開

当社は、子会社を活用した本格的な暗号資産の取得拡大に先立ち、引き続き取得枠（上限5,000万円）の範囲内において段階的な取得を実施してまいります。

本件取得を通じて、今後も暗号資産トレジャリー戦略の実務基盤および管理体制の整備を一層進めてまいります。