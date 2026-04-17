AI が顧客対応を自動化するカスタマーサポートシステム「ぴたリプ」をリリース/Shopify連携・LINE連携

もると株式会社

もると株式会社（本社：神奈川県横須賀市、代表取締役：湖尻純、以下「当社」）は、EC・D2C・サブスク/SaaS事業者向けのマルチチャネル型カスタマーサポート「ぴたリプ」 を 2026年4月17日 よりベータ版の提供開始いたしました。

メール・LINE・SMS・Instagram(審査中)・Facebook(審査中)・Shopify・ウナガス(債権管理システム)の情報を一つの受信箱に集約し、各事業者のナレッジを活用したAI返信生成(検索拡張生成)を行い、カスタマーサポートに必要な機能をワンストップで提供します。

■ 開発背景

EC・D2C・サブスク/SaaS事業者の多くは、チャネルごとに問い合わせが分散しており、問い合わせ対応の際に各チャネルを横断して確認する必要があるため、いくつかの課題が生じています。

まず、チャネルごとに異なるツールを行き来する必要があるため、応対履歴が分断されてしまいます。その結果、同一顧客からの問い合わせであっても、注文履歴や過去のやり取りを即座に確認することが難しくなります。

また、問い合わせ件数の増加に対して、単純に担当者を増やして対応するには人件費の負担が大きく、現実的ではありません。

さらに、ChatGPTなどのAIを個別に利用するだけでは、社内ナレッジや過去の対応履歴を十分に活用した、一貫性のある回答を行うことができないという課題もあります。

加えて、弊社グループにおいては、MVNO事業、D2C事業、EC事業、インドアゴルフ事業、不動産事業、定期通販事業など多岐にわたる事業を展開しており、各事業のお客様より月間数十万件の問い合わせを処理する中で見えてきた課題をもとに開発。その結果、カスタマーサポート対応が大きな経営課題となっており、対応のために膨大な人件費が発生している状況です。

ぴたリプでは、これらの課題を 「マルチチャネル集約 × 自社ナレッジを学習した AI返信」 により解決するEC・D2C・サブスク/SaaS事業者向けのカスタマーサポートシステムです。

■ ぴたリプの主な特徴

1. マルチチャネル対応の統合受信箱

メール・LINE公式アカウント・SMS(送信のみ)・Instagram(審査中)・Facebook(審査中)に対応。

1つの受信箱で全チャネルの問い合わせを管理でき、チケット単位でステータス・担当者・フォルダを制御できます。

2. AI返信生成・問い合わせを要約

本機能では、問い合わせ内容をAIが自動で要約し、要点を瞬時に把握することが可能です。これにより、長文の問い合わせであっても確認時間を大幅に短縮し、対応スピードの向上を実現します。

さらに、ワンクリックでAIによる返信案を生成することができ、そのまま送信・編集・破棄・学習データとして蓄積することが可能です。

また、「もっと丁寧に」「商品交換を提案して」など、自然言語で回答の方向性を指示できる「AI方向性指示」機能を搭載しており、オペレーターの意図に沿った柔軟な返信生成を実現します。

3. RAG（検索拡張生成）で自社ナレッジを回答に反映

ナレッジベースに登録した社内マニュアル・FAQ・返品ポリシーを埋め込みベクトル化し、AI返信時に自動で参照。「業界ではなく“御社のルール”で答える」AIサポート を実現します。



4. Shopify / ウナガス連携

Shopifyと連携し、注文・顧客・商品・配送・ポリシー情報を自動取得（読み取り専用で安全）。

問い合わせごとに注文情報を自動表示し、管理画面を開かずに状況を即確認可能。

AIがストアのルールや商品情報をもとに、独自の内容にて返信を自動生成します。



ウナガスと連携し顧客管理番号をキーに、債権情報を自動で引き当て。自動引き当てを行うことで各ユーザーの債権情報を確認することができます。またAI返信にも注文情報がコンテキストとして渡されます。

※Shopify・ウナガスとの連携を行うには各事業者毎に、Shopifyおよびウナガスとの契約が必要になります。

5. LINE リッチ対応・LIFF

LINE公式アカウントの Webhook・Messaging API・リッチメニュー・画像/動画/ファイル送受信に対応。送信失敗時はタイムラインに明示され、ワンクリックで再送可能。



さらにLINEのリッチメッセージやLIFF（LINE Front-end Framework）を活用することで、問い合わせ前にユーザー情報を取得・整理することが可能です。

具体的には、名前・注文情報・問い合わせ種別などを事前にフォーム形式で入力をしてもらうことで、オペレーターが対応を開始する前に必要な情報を自動で取得・紐付けできます。

これにより、ヒアリングの手間を削減し、スムーズかつ正確な対応を実現します。

また、取得した情報は問い合わせ履歴と統合されるため、以降の対応でも一貫した顧客対応が可能となります。

LINEのリッチメッセージでのユーザー情報自動ヒアリング

LINEのリッチメッセージやLIFF

6. マルチブランド（ワークスペース）切替

1アカウントで複数ブランドを運営する事業者向けに、ブランドスイッチャーを搭載。

ブランドごとに独立しプラン・権限・顧客データを完全分離して運用できます。

7. エージェント別の分析ダッシュボード

月次チケット件数、AI返信利用件数、エージェント別対応件数、AI利用件数を可視化。料金プランの上限に対する消化状況もリアルタイムで確認できます。

■デモ画面について

デモ画面は公式サイトより「デモを見る」ボタンよりどなたでもご確認が可能です。

公式サイト：https://pitarep.com/

■ 料金プラン（税抜・月額）

ぴたリプの料金プランは各プランによって異なります。またベータ版となり、状況によっては金額が変更になる場合もありますのでご了承ください。

Starter：5,980円(税抜)

Basic：9,980円(税抜)

Standard：19,980円(税抜)

Pro：49,980円(税抜)

ぴたリプ料金プラン

■ サービス概要

サービス名：ぴたリプ

提供開始日：2026年4月14日

対応チャネル：メール、LINE公式アカウント、Shopify、SMS（送信）

URL：https://pitarep.com/

■ 会社概要

社名：もると株式会社

所在地：神奈川県横須賀市日の出町１丁目８番２８号大和土地建物第３ビル４０３

代表者：代表取締役 湖尻 純



本件に関するお問い合わせ先

もると株式会社

support@pitarep.com