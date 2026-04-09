ストレッチ専門店『Dr.stretch』がグローバル300店舗を突破！日本発・独自のパーソナルストレッチ技術が世界へ拡大中

株式会社nobitel

ストレッチ専門店『Dr.stretch』（株式会社nobitel、本社：東京都新宿区、代表取締役：黒川 将大、正木 俊介）は、2026年4月4日のDr.stretchイオンモール四條畷店・イオンモール川口店のオープンに伴い、グローバル300店舗を突破いたしましたことをお知らせいたします。

2010年のブランド誕生以来、対症療法ではない根本的な体質改善を目指す「コアバランスストレッチ」は、日本国内のみならずシンガポール・中国など6カ国でも展開しております。この度の300店舗達成により、国内250店舗・海外50店舗となります。

ストレッチという文化が人々の生活に溶け込み、健康を支えるインフラとして社会に根付くよう、今後も国内外で積極的な新規出店を行ってまいります。

■Dr.stretchが提供する独自技術「コアバランスストレッチ」とは

筋肉のコアな部分「深層筋」にアプローチするDr.stretchの独自技術です。世界300店舗以上（2026年4月時点）でのサービス提供をはじめ、多くのプロアスリートやプロスポーツチームにも導入されているこの技術は、メジャーリーグ球団ボストン・レッドソックスのボディメンテナンストレーナーとして活躍した山口元紀氏が、どなたでも受けられるように独自に研究・開発したものです。今後もプロチームやアマチュアスポーツのアスリートの皆様とともにストレッチを文化に根付かせ、地域の皆様に健康と元気を届けていきます。

＜導入実績＞

プロサッカーチーム「FC東京」「横浜FC」・3人制プロバスケチーム「TOKYO DIME」・ジャパンラグビーリーグワン「横浜キヤノンイーグルス」・及川栞（ホッケー女子日本代表）・須崎優衣（東京オリンピック レスリング女子 金メダリスト）など多数。