トクホで腸活！「明治ブルガリアのむヨーグルト ブルーベリー風味LB81/ストロベリー風味LB81」

株式会社 明治（代表取締役社長：八尾 文二郎）は、ヨーグルト市場No.1※1ブランド「明治ブルガリアヨーグルト」より毎日の生活に手軽に取り入れやすい、飲みきりサイズの「明治ブルガリアのむヨーグルト ブルーベリー風味LB81」「同 ストロベリー風味LB81」（ONE SHOT・各120g）を2026年4月7日から全国で新発売します。さらに3月10日よりコンビニエンスストア限定で先行発売していた「明治ブルガリアのむヨーグルトLB81」※2も4月7日より販売経路を拡大し、全国で発売します。

特長① 特定保健用食品※3として許可された 腸内細菌のバランスを整えて、おなかの調子を良好に保つ、のむヨーグルト

特長② 毎日続けやすい飲みきりサイズで、さわやかなフレーバー展開





「明治ブルガリアのむヨーグルトLB81」「明治ブルガリアのむヨーグルト ブルーベリー風味LB81」「同 ストロベリー風味LB81」（ONE SHOT・各120g） 希望小売価格：各149円（税込）

ドリンクヨーグルト市場は、単身世帯や家庭内でも一人で飲むシーンの増加に伴い小容量タイプの需要が高まっています。「明治ブルガリアのむヨーグルトLB81」（ONE SHOT・120g）は腸活に関心のある方に毎日続けていただきやすいよう、外出先や時間がないときなども含めより幅広いシーンで手軽に飲むことができる飲みきりサイズです。「腸内細菌のバランスを整えて、おなかの調子を良好に保つ」との表示が許可されている特定保健用食品で手軽に腸活を始めたい人におすすめです。

今回、「明治ブルガリアのむヨーグルトLB81」（ONE SHOT・120g）に加え、新たにブルーベリー風味（無果汁）、ストロベリー風味（無果汁）を追加し、全3種のフレーバーにラインアップを拡大して発売します。

本商品の発売を通じ、手軽に腸活を始めたい人を応援することで、ヨーグルトのおいしさ・楽しさの世界を広げ、お客さまの健康な食生活に貢献してまいります。

■プロモーション情報

4月7日より2種類のCMを放映します。原 菜乃華さんを起用した新作CMも放映予定で、若年層に向けた飲用シーンを訴求していきます。



※1 インテージ SRI+ ヨーグルト市場 2025 年1 月～2025 年 12 月 累計販売金額

※2 2026年2月12日プレスリリース：手軽に腸活を始めたい人を応援！今後増加する少人数・単身世帯向けに新容量 「腸内細菌のバランスを整えて、おなかの調子を良好に保つ」特定保健用食品 「明治ブルガリアのむヨーグルトLB81」（ONE SHOT・120g）2026年3月10日 新発売／全国コンビニエンスストア

https://www.meiji.co.jp/corporate/pressrelease/2026/02_06/index.html

※3 「明治ブルガリアのむヨーグルトLB81」「明治ブルガリアのむヨーグルト ブルーベリー風味LB81」「明治ブルガリアのむヨーグルト ストロベリー風味LB81」は特定保健用食品です。

●許可表示：LB81乳酸菌の働きにより、腸内細菌のバランスを整えて、おなかの調子を良好に保ちます。

●1日当たりの摂取目安量：1日100mlを目安にお召し上がりになると効果的です。なお、お好みにより目安量以上お召し上がりいただけます。

●摂取上の注意：生ものですから、開封後は早めにお召し上がりください。

●食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。