「ビジネス著作権検定」「C言語プログラミング能力認定試験」「Javaプログラミング能力認定試験」ほか5試験の公開試験申込受付を開始【試験日：2026年6月7日 】
株式会社サーティファイ(https://www.sikaku.gr.jp/)（本社：東京都中央区、代表取締役：瀧澤茂、以下「サーティファイ」）は、2026年6月7日（日）に開催する「ビジネス著作権検定(https://www.sikaku.gr.jp/bc/)」「JavaScriptプログラミング能力認定試験(https://www.sikaku.gr.jp/js/jst/)」「情報処理技術者能力認定試験(https://www.sikaku.gr.jp/js/jss/)」「C言語プログラミング能力認定試験(https://www.sikaku.gr.jp/js/cpjv/)」「Javaプログラミング能力認定試験(https://www.sikaku.gr.jp/js/cpjv/)」の公開試験の申込受付を2026年3月24日より開始しました。「JavaScriptプログラミング能力認定試験」は、第1回となる初の公開試験です。
※受験形式：「リモートWebテスト」による在宅・在社受験形式（ページ下部参照）
■ビジネス著作権検定 第67回公開試験
試験日 ： 2026年6月7日（日）
受験料 ： 初級 5,800円（税込）、上級 8,700円（税込）
詳細 ： https://www.sikaku.gr.jp/bc/individual/
■JavaScriptプログラミング能力認定試験 第1回公開試験（初開催）
試験日 ： 2026年6月7日（日）
受験料 ： 3級 4,300円（税込）、2級 5,500円（税込）、1級 6,700円（税込）
詳細 ： https://www.sikaku.gr.jp/js/jst/individual/
■情報処理技術者能力認定試験 第73回公開試験
試験日 ： 2026年6月7日（日）
受験料 ： 3級 5,700円（税込）、2級 6,500円（税込）
詳細 ： https://www.sikaku.gr.jp/js/jss/individual/
■C言語プログラミング能力認定試験 第69回公開試験
試験日 ： 2026年6月7日（日）
受験料 ： 3級 5,700円（税込）、2級 6,900円（税込）
詳細 ： https://www.sikaku.gr.jp/js/cpjv/cp/individual/
■Javaプログラミング能力認定試験 第69回公開試験
試験日 ： 2026年6月7日（日）
受験料 ： 3級 5,700円（税込）、2級 6,900円（税込）
詳細 ： https://www.sikaku.gr.jp/js/cpjv/jv/individual/
▼サーティファイ全試験の2026年度公開試験日程はこちら
https://www.sikaku.gr.jp/sys/post/818
■公開試験の受験形式（リモートWebテスト）について
公開試験は「リモートWebテスト」による在宅・在社受験形式で実施します。
リモートWebテストは、「2つのカメラ」と「7つのAI」による不正監視機能を搭載し、在宅・在社受験の利便性と、公平・公正な試験実施の両立を備えた受験システムです。
１.インターネット接続環境、２.受験用端末（PCまたはタブレット）、３.スマートフォン、４.スマートフォンスタンド、５.静かな個室 をご用意いただければ、全国どこからでも、海外からでもご受験いただけます。
リモートWebテスト詳細ページ > https://www.sikaku.gr.jp/individual/rwt/
【会社概要】
社名 ：株式会社サーティファイ
事業概要 ：ビジネス能力・技能に関する認定試験の開発・主催、
実施主催試験に対応した対策問題集の開発・販売、
オンライン試験サービス「スマート入試(R)」の開発・提供
設立 ：2001年6月
所在地 ：東京都中央区日本橋茅場町2-11-8 茅場町駅前ビル
代表者 ：代表取締役 瀧澤 茂
URL ：https://www.sikaku.gr.jp/