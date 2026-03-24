「ビジネス著作権検定」「C言語プログラミング能力認定試験」「Javaプログラミング能力認定試験」ほか5試験の公開試験申込受付を開始【試験日：2026年6月7日 】

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株式会社サーティファイ

株式会社サーティファイ(https://www.sikaku.gr.jp/)（本社：東京都中央区、代表取締役：瀧澤茂、以下「サーティファイ」）は、2026年6月7日（日）に開催する「ビジネス著作権検定(https://www.sikaku.gr.jp/bc/)」「JavaScriptプログラミング能力認定試験(https://www.sikaku.gr.jp/js/jst/)」「情報処理技術者能力認定試験(https://www.sikaku.gr.jp/js/jss/)」「C言語プログラミング能力認定試験(https://www.sikaku.gr.jp/js/cpjv/)」「Javaプログラミング能力認定試験(https://www.sikaku.gr.jp/js/cpjv/)」の公開試験の申込受付を2026年3月24日より開始しました。「JavaScriptプログラミング能力認定試験」は、第1回となる初の公開試験です。



※受験形式：「リモートWebテスト」による在宅・在社受験形式（ページ下部参照）

■ビジネス著作権検定 第67回公開試験

　試験日　：　2026年6月7日（日）


　受験料　：　初級　5,800円（税込）、上級　8,700円（税込）


　詳細　　：　https://www.sikaku.gr.jp/bc/individual/


■JavaScriptプログラミング能力認定試験 第1回公開試験（初開催）

　試験日　：　2026年6月7日（日）


　受験料　：　3級　4,300円（税込）、2級　5,500円（税込）、1級　6,700円（税込）


　詳細　　：　https://www.sikaku.gr.jp/js/jst/individual/


■情報処理技術者能力認定試験 第73回公開試験

　試験日　：　2026年6月7日（日）


　受験料　：　3級　5,700円（税込）、2級　6,500円（税込）


　詳細　　：　https://www.sikaku.gr.jp/js/jss/individual/


■C言語プログラミング能力認定試験 第69回公開試験

　試験日　：　2026年6月7日（日）


　受験料　： 3級　5,700円（税込）、2級　6,900円（税込）


　詳細　　：　https://www.sikaku.gr.jp/js/cpjv/cp/individual/


■Javaプログラミング能力認定試験 第69回公開試験

　試験日　：　2026年6月7日（日）


　受験料　：　3級　5,700円（税込）、2級　6,900円（税込）


　詳細　　：　https://www.sikaku.gr.jp/js/cpjv/jv/individual/



▼サーティファイ全試験の2026年度公開試験日程はこちら


https://www.sikaku.gr.jp/sys/post/818



■公開試験の受験形式（リモートWebテスト）について


公開試験は「リモートWebテスト」による在宅・在社受験形式で実施します。


リモートWebテストは、「2つのカメラ」と「7つのAI」による不正監視機能を搭載し、在宅・在社受験の利便性と、公平・公正な試験実施の両立を備えた受験システムです。


１.インターネット接続環境、２.受験用端末（PCまたはタブレット）、３.スマートフォン、４.スマートフォンスタンド、５.静かな個室　をご用意いただければ、全国どこからでも、海外からでもご受験いただけます。



リモートWebテスト詳細ページ > https://www.sikaku.gr.jp/individual/rwt/


【会社概要】


社名　　　：株式会社サーティファイ


事業概要　：ビジネス能力・技能に関する認定試験の開発・主催、


　　　　　　実施主催試験に対応した対策問題集の開発・販売、


　　　　　　オンライン試験サービス「スマート入試(R)」の開発・提供


設立　　　：2001年6月


所在地　　：東京都中央区日本橋茅場町2-11-8 茅場町駅前ビル


代表者　　：代表取締役 瀧澤 茂


URL　　　：https://www.sikaku.gr.jp/