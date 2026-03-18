アイティフォー、育休取得100％を支える新制度「育児職場応援手当」を創設

株式会社アイティフォー

株式会社アイティフォー（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：坂田 幸司）では、2025年10月に運用を開始した育児休業（産前産後休業を含む、以下「育休」）取得者の業務を引き継ぐ社員を支援する制度「育児職場応援手当」について、導入後5ヶ月で3件の申請を受けています。さらに、今年度中に新たに2件の申請を見込んでおり、育休取得者の心理的負担軽減という成果が出始めています。本制度では、育休取得者の業務を直接引き継ぐ社員に対し、1名あたり月額10,000円を最大15ヶ月間支給します。運用開始後に育休取得が発生したすべてのケースで対象を確認し、制度活用率は100%です。

当社は、育休取得者本人への支援にとどまらず、職場全体で支え合う環境づくりを一層推進し、誰もが安心して育児と仕事を両立できる組織の実現を目指してまいります。

◆背景

当社では、従業員が安心して育休を取得できる環境整備を進めており、2024年度には男女ともに育休取得率100％を達成しました。一方で、取得者からは「職場への負担に対して後ろめたさを感じてしまう」との声もあり、業務を引き継ぎ、職場を支える従業員への支援体制のさらなる充実が課題となっていました。

こうした声を受け、取得者本人だけでなく“支える側”への経済的評価を明確にし、取得者の心理的負担の軽減と、職場全体での相互支援文化の醸成を目的とした「育児職場応援手当」制度を創設しました。

◆「育児職場応援手当」の概要

支給対象者：

育休取得者の業務を直接引継ぐ社員

・育休開始日を起算とし、暦月ベースで算定

・月あたり15時間以上、引継ぎ業務に従事した場合を対象とする

・対象者は半期ごとに各部門長からの申請をもとに決定

支給金額：月額 10,000円（1名あたり）

支給上限：最大 150,000円（通算15ヶ月分）

支給タイミング：賞与支給日に合算（評価対象期間の実績に基づき支給）

支給対象外：

・部長以上の役職者（当該等級者のみが引継ぎ可能な場合は対象とする）

・育休取得者の代替として新規採用者や協力会社社員、パート社員、派遣社員等を増員した場合

・育休取得期間が15日未満の場合

◆出産・育児支援制度の運用状況

「育児職場応援手当」は2025年10月の開始以降、申請が順次行われています。申請済み3件、申請予定2件を合わせると、今年度下期で5件を見込んでいます。運用開始後に育休が発生したすべてのケースで対象を確認し、制度活用率は100％です。ご本人または配偶者の妊娠が判明したときには、従業員全員に対する個別説明を行うといった従来からの取り組みと併せ、育休を取得しやすい企業風土の醸成や、職場全体で支援する仕組みが着実に進みつつあります。さらに、休業中も継続的に支援しています。

◆今後の展望

今後は、本制度の安定的な運用を進めることで育休取得をより一層促進し、育休取得が「当たり前の選択肢」となる企業文化の醸成を目指すとともに、組織全体で支え、より円滑な職場運営の実現を促進します。

また、本制度の方針を介護休業制度へも展開するほか、福利厚生制度全体の見直しや、女性活躍推進に向けた環境整備にも取り組んでまいります。

【株式会社アイティフォーの概要】

代表者 ：代表取締役社長 坂田 幸司

本社所在地：東京都千代田区一番町21番地 一番町東急ビル

上場区分 ：東証プライム（4743）

URL ：https://www.itfor.co.jp

アイティフォーは、社会や人々の多様なニーズにITサービスで応える企業です。金融機関や地方自治体、小売業／EC事業者向けサービスをはじめ、キャッシュレス決済、コンタクトセンター、セキュリティ・基盤など幅広い分野におけるサービスの提供を通じて地方創生を支援し、「寄り添うチカラ」で人々の感動と笑顔を生み出す社会づくりに貢献します。

＜お問い合わせ先＞

広報部 TEL：03-5275-7914 Email：kouhou_ml@itfor.co.jp