新卒採用管理システムにおいて17年連続シェアNo.1の『i-web』、OB/OG訪問ネットワークサービス『ビズリーチ・キャンパス』との連携をスタート

株式会社ヒューマネージ

人材の“採用”から“定着”、その先の“活躍”までを支援する人材サービス事業を展開する株式会社ヒューマネージ（本社:東京都千代田区、代表取締役社長:齋藤 亮三、以下ヒューマネージ）は、株式会社ビズリーチ（本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:酒井 哲也）が運営する、OB/OG訪問ネットワークサービス『ビズリーチ・キャンパス』との連携を、2026年4月1日よりスタートすると発表した。

適性検査、オンライン面接、タスク管理…さまざまなHRサービスと連携

企業と学生の接点情報を一元管理し、選考へのシームレスな接点管理を実現

新卒採用管理システムにおいて17年連続シェアNo.1*1を誇る『i-web』。Airワーク採用管理（リクナビ/リクナビNEXT等）/キャリタス就活/SPI3/TG-WEBとのデータ連携をはじめ、オンライン面接ツール、カレンダーなどの外部ツールと多数連携。データ取り込みやツール管理の手間なく、『i-web』の管理画面にログインするだけであらゆる採用業務を行うことができ、2,500社を超える企業の効果的・効率的な採用活動を支えている。

このたび連携を開始する『ビズリーチ・キャンパス』は、国内最大級のOB/OG訪問ネットワークサービス。学生が『ビズリーチ・キャンパス』で企業のインターンシップやイベントに申し込んだ際の情報や、企業が『ビズリーチ・キャンパス』でスカウト／アプローチした学生がオファーを承諾した際の情報が、『i-web』へ反映される。これにより、これまで採用ご担当者が手動で行っていた学生情報の取込作業とそれにかかるタイムラグをなくし、学生もタイムリーに企業のマイページにアクセスできるようになる。今後も『i-web』と『ビズリーチ・キャンパス』は連携をさらに強化し、サービス提供領域の拡大を進めていく。

大卒求人倍率は1.66倍、とりわけ中小企業の求人倍率は8.98倍*2と、採用する企業には依然として厳しい環境が続いている。そのようななか、企業は自社で活躍してくれる学生に出会うためにあらゆる施策を講じており、それらの施策の成果を最大化するためには、煩雑な管理業務を軽減しつつ、データベースの一元化と、接点構築から選考管理までをシームレスに繋ぐことが欠かせない。

今回の連携により、インターンシップやイベント参加など、学生との接点情報を『i-web』上で一元管理することが可能となり、企業は採用活動における接点データをより戦略的に活用できるようになる。

『i-web』は、採用活動におけるさまざまな接点データを統合するプラットフォームとして、今後も外部サービスとの連携を通じて企業の採用DXを支援していく。



*1 「就職希望企業ランキング」（2010卒～2016卒日本経済新聞社、2017卒～2026卒キャリタス（旧ディスコ）調べ）上位130社（2016卒～2019卒はランキングが100位までしか発表されていないため上位100社）における採用管理システム（有償ツール）のシェア（ヒューマネージ調査）

*2 リクルートワークス研究所「大卒求人倍率調査（2026年卒）」（2025年4月24日）

採用管理システム『i-web』について;

1998 年のリリース以降、大手・有名企業を中心に業界シェア第1位の導入実績を誇る採用管理システム。大手就職情報サイト「Airワーク採用管理（リクナビ/リクナビNEXT/ Indeed等）」「キャリタス就活」とのリアルタイム連動に加え、「CFN（CareerForum.Net）」「ONE CAREER」「外資就活ドットコム」「TECH OFFER」「OfferBox」「LabBase就職」等の媒体やさまざまな外部ツールと連携し、新卒・キャリア採用を“まとめて”“手間なく”“精緻に”一元管理できる。オンライン面接、Webセミナー、ペーパーレス、グループ採用、リクルーター採用、タレントプールなど、あらゆる採用を叶える多彩な機能展開と、ヒューマネージの適性検査『TG-WEB』に加え『SPI3』とも連携する圧倒的な利便性で、これまで2,500社以上の導入実績を誇る。

＞＞採用管理システム『i-web』の詳細はこちら（サービスサイトへ遷移）(https://i-web-ats.humanage.co.jp/)

株式会社ヒューマネージ 会社概要 https://www.humanage.co.jp/

本社所在地 : 東京都千代田区紀尾井町4番1号 ニューオータニ ガーデンコート 18階

創業 : 1988年11月10日

設立 : 2004年12月1日

資本金 : 50百万円

代表取締役社長 : 齋藤 亮三

主要事業 : 採用ソリューション事業、適性アセスメント事業、ウェルビーイングソリューション事業

以上