英語コーチング「TORAIZ（トライズ）」、AI英語学習アプリを受講生に 無償提供開始。人間×最新AIの「共創」でさらなるオーダーメイドを実現～仕事と両立しやすい新コース「スタンダードプラン」を新設～
1年で英語が話せるコーチングスクール「TORAIZ（トライズ）」を運営するトライズ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：三木雄信）は、3月3日より、英語コーチングとAI学習を掛け合わせた新たな学習体験として、トライズ受講生向けにAI英語学習アプリ「TORAbit（トラビット）」の提供を開始いたします。
▲コーチングと英会話レッスンとAIの3方向からのサポートイメージ
■人間とテクノロジーが融合する「三位一体」の次世代コーチング
トライズは、日本人コンサルタント※1による「コーチング」、ネイティブコーチとの「英会話レッスンでの実践」、そしてAIによる「反復」。これら3軸を高度に融合させることで、さらなるオーダーメイドを追求した学習環境を構築しました。トライズ受講生には、特許技術を搭載したAI英語学習アプリ「TORAbit」を提供します※2。これにより、従来の「1日3時間・年間1,000時間」という圧倒的な学習量を誇るトライズのメソッドを堅持しながら、英語の発話機会を増加し瞬発力向上を図ります。多忙を極める現代のライフスタイルに即した「人とAIの共創」により、一人ひとりの課題に即座に応えるオーダーメイドされた学習体験を実現してまいります。
※1 コンサルタントの各種英語テスト平均スコア：VERSANT62.7 点、TOEIC（R）L&R TEST 915 点（2025 年 4 月時点）。TOEIC（R）L&R TEST 満点（990 点）：3 名（2023 年 7 月時点）
※2 3月３日以前にご入会された既存受講生には2026年4月以降に順次特典付与予定
【(1)トライズの日本人コンサルタントによる英語コーチング】
「本気で英語を身につけたい」受講生様に対して、専属のイングリッシュ・コンサルタントが一人ひとりに合った学習プログラムを構築・提案し、１年間しっかり寄り添い、一人ひとりに合わせてプログラムを最適化。日々の学習サポートや2週間に1度の学習進捗面談とレッスンを担当するネイティブコーチとも連携しながら、受講生様と二人三脚でゴールを目指します。定期的なコーチング品質チェックの仕組みがあり、受講生が5段階の評価付けを行う自社システムではサポート評価は5段階中4.91と高い評価。
【(2)トライズのネイティブコーチとの英会話レッスン】
専属のネイティブコーチが英会話レッスンを週3回担当。英会話スクール以外での豊富なビジネス経験を持っている者、法人企業対応の経験やMBAやCPA（公認会計士）などのビジネス資格保有者である者が多数在籍。独自の採用基準を設け採用。定期的なレッスン品質チェックの仕組みがあり、受講生が5段階の評価付けを行う自社システムではレッスン評価は5段階中4.91と高い評価。
【(3)AI英語学習アプリ】
AI英会話機能「SUPITORA（スピトラ）」を新たに搭載したAI英語学習アプリ「TORAbit」を英語コーチングとネイティブとの英会話レッスンの合間に活用することで、会話の瞬発力や英語を使う機会のさらなる強化していけます。AIが相手だから何度でも気軽に実践でき、ネイティブとの英会話レッスン前の準備としても効果的です。
■多忙なビジネスパーソンが無理なく学習できる新プラン
さらに今回「週3回の固定のレッスンに時間確保が難しい」という受講生の声に応え、より柔軟に、かつ着実に成果を出すための新選択肢としてネイティブコーチとの英会話レッスンを週に1回とした「スタンダードプラン」を新設します。忙しい時期でも学習を途切れさせない「継続」に特化した設計です。
