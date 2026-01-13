こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
『2026年新入社員研修向け「デジタルネイティブ世代」のリスクマネジメント〜画面の写り込み、裏垢特定など、最新のSNS炎上・情報漏洩トレンドと実践的教育手法〜』セミナー開催のお知らせ
デジタル・クライシス＆サイレントクレーム対策事業を手がけるシエンプレ株式会社 （本社：東京都港区、代表取締役社長：佐々木 寿郎、以下、「シエンプレ」）は、2026年1月21日（水）11時00分〜12時00分にて『2026年新入社員研修向け「デジタルネイティブ世代」のリスクマネジメント〜画面の写り込み、裏垢特定など、最新のSNS炎上・情報漏洩トレンドと実践的教育手法〜』セミナーを開催いたします。
▼本セミナーについて
2026年に入社を迎える「デジタルネイティブ世代」は、SNSの利用に慣れ親しんでいます。一方で、仕事とプライベートの境界が曖昧になりやすく、企業が想定しない形での「炎上」や「情報漏洩」を引き起こすリスクが高まっています。
本セミナーでは、従来の「SNS研修」や「禁止事項の羅列」だけでは防ぎきれない、最新のリスク実態と対策を解説します。 プライベート投稿への機密情報の写り込み（背景・PC画面）、非公開アカウントからの流出など、デジタルネイティブ世代特有のインシデント事例を分析。さらに、「自分事化」を促すワークショップ形式の教育手法や、入社前に実施すべきチェックリストについて解説します。また、社員と会社双方を守るためのルール作りなど、今日から実践できる具体的な教育カリキュラムをご提案します。
▼以下の方におすすめ
・2026年4月の新入社員研修のカリキュラムを検討している人事、研修担当者の方
・若手社員のSNS利用による炎上や情報漏洩に不安を感じている経営者、リスク管理担当者の方
・従来の「SNS利用規定」や座学研修だけでは効果が薄いと感じている方
・内定者期間や入社直後のリスクマネジメント教育を強化したい方
▼セミナー概要
日時 ：2026年1月21日（水）11時00分〜12時00分
会場 ：オンライン
料金 ：無料
※競合他社・同業者の方からのお申込みは、主催者の判断によりご参加をお断りする場合があります。
※当日はWeb会議サービス「Zoom」を使用します。
▼会社概要
社名 ：シエンプレ株式会社
代表者 ：代表取締役社長 佐々木 寿郎
設立 ：2008年10月
本社所在地：東京都港区赤坂4-2-19 赤坂SHASTA・EAST 8F
事業内容：デジタル・クライシス＆サイレントクレーム対策事業
URL ：https://www.siemple.co.jp/
関連リンク
HP
https://www.siemple.co.jp/
iの視点
https://www.siemple.co.jp/isiten/