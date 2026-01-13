『2026年新入社員研修向け「デジタルネイティブ世代」のリスクマネジメント〜画面の写り込み、裏垢特定など、最新のSNS炎上・情報漏洩トレンドと実践的教育手法〜』セミナー開催のお知らせ

デジタル・クライシス＆サイレントクレーム対策事業を手がけるシエンプレ株式会社 （本社：東京都港区、代表取締役社長：佐々木　寿郎、以下、「シエンプレ」）は、2026年1月21日（水）11時00分〜12時00分にて『2026年新入社員研修向け「デジタルネイティブ世代」のリスクマネジメント〜画面の写り込み、裏垢特定など、最新のSNS炎上・情報漏洩トレンドと実践的教育手法〜』セミナーを開催いたします。

申し込みURL：https://www.siemple.co.jp/news/seminar/seminar_260121/

▼本セミナーについて

2026年に入社を迎える「デジタルネイティブ世代」は、SNSの利用に慣れ親しんでいます。一方で、仕事とプライベートの境界が曖昧になりやすく、企業が想定しない形での「炎上」や「情報漏洩」を引き起こすリスクが高まっています。

本セミナーでは、従来の「SNS研修」や「禁止事項の羅列」だけでは防ぎきれない、最新のリスク実態と対策を解説します。 プライベート投稿への機密情報の写り込み（背景・PC画面）、非公開アカウントからの流出など、デジタルネイティブ世代特有のインシデント事例を分析。さらに、「自分事化」を促すワークショップ形式の教育手法や、入社前に実施すべきチェックリストについて解説します。また、社員と会社双方を守るためのルール作りなど、今日から実践できる具体的な教育カリキュラムをご提案します。

▼以下の方におすすめ

・2026年4月の新入社員研修のカリキュラムを検討している人事、研修担当者の方

・若手社員のSNS利用による炎上や情報漏洩に不安を感じている経営者、リスク管理担当者の方

・従来の「SNS利用規定」や座学研修だけでは効果が薄いと感じている方

・内定者期間や入社直後のリスクマネジメント教育を強化したい方

▼セミナー概要

日時　　　：2026年1月21日（水）11時00分〜12時00分

会場　　　：オンライン

料金　　　：無料

　※競合他社・同業者の方からのお申込みは、主催者の判断によりご参加をお断りする場合があります。

　※当日はWeb会議サービス「Zoom」を使用します。

▼会社概要

社名　　：シエンプレ株式会社

代表者　：代表取締役社長　佐々木　寿郎

設立　　：2008年10月

本社所在地：東京都港区赤坂4-2-19 赤坂SHASTA・EAST 8F

事業内容：デジタル・クライシス＆サイレントクレーム対策事業

URL　　：https://www.siemple.co.jp/

