【ニュージーランド大使館エデュケーション・ニュージーランド主催】ニュージーランド語学留学フェア開催

🎓 英語留学をお考えの皆さまへ 🌍ニュージーランド 語学留学フェア開催!

ニュージーランド大使館 エデュケーション・ニュージーランド

📚 ニュージーランド大使館エデュケーション・ニュージーランド主催。政府機関主催のイベントです。

🗣️ ニュージーランドの語学学校担当者と直接話せる貴重なチャンスです!

🌿「英語を学びたい」「自然豊かな場所で暮らしたい」「安心して留学したい」そんな方にぴったりなのがニュージーランド!

📩 参加は無料・事前予約制!定員40名のため、お早めにお申し込みください。

👌 高校生や大学生、社会人、どなたでもご参加いただけます。留学を希望するお子様の保護者様のご参加も大歓迎です。

このたび、ニュージーランド大使館 エデュケーション・ニュージーランド(ENZ)では、English New Zealandおよび同団体に加盟する7校と共に、下記の通り「ニュージーランド英語留学フェア」を開催いたします。

参加校一覧(日本語)はこちら(https://www.ryugakupress.com/enz-nzqa1-list/)。

本イベントには、ニュージーランド全土より7校のEnglish New Zealand加盟校が参加し、それぞれのユニークなプログラム、キャンパス施設、立地、周辺の観光情報まで幅広くご紹介いたします。

すべて、English New Zealandの厳しい基準を満たした高品質な英語学校です。

英語圏での語学留学を検討中のかた、旅行と語学留学を同時に楽しみたい方、初めの留学で何から始めたらよいか悩んでいる方、語学学校の担当者と具体的な留学プランを相談したい方、どなたでもご参加いただけるイベントです。

ニュージーランドらしさ全開のホスピタリティでお出迎え!🌿

ニュージーランドブランドのドリンクや軽食を片手に、気軽に留学について話してみませんか?

日時:2025年7月31日(木)18:00~21:00(17:30開場)

📍会場:トランクホテル渋谷 SORANIWA(東京都渋谷区神宮前5-31)

🗣 セミナー言語:英語・日本語

要参加申込:https://elsseminarjuly2025.peatix.com

⏳申込締切:2025年7月25日(金)

👪参加対象:英語圏での語学留学を検討中の方およびその保護者

<参加校>

各校詳細情報(日本語)はクリックでご覧になれます。

ABC College of English(https://www.ryugakupress.com/abc-college-of-english/)

Auckland Institute of Studies (AIS)(https://www.ryugakupress.com/ais-auckland/)

CCEL(https://www.ryugakupress.com/ccel-christchurch/)

Languages International(https://www.ryugakupress.com/languages-international/)

LSI(https://www.ryugakupress.com/lsi-auckland/)

Mount Maunganui Language Centre(https://www.ryugakupress.com/mount-maunganui-language-centre/)

Worldwide School of English(https://www.ryugakupress.com/worldwide-school-of-english/)

18:00~ Opening & ニュージーランド留学&観光セミナー

ニュージーランド政府教育広報機関エデュケーション・ニュージーランドとニュージーランド政府観光局によるセミナーニュージーランド留学の魅力、観光情報、ライフスタイルや文化体験についてご紹介

18:30~ ニュージーランドから参加する7校の語学学校によるミニプレゼンテーション

English New Zealandについて各語学学校のおすすめポイント、人気プログラムTOP3他にはない独自の魅力を紹介

19:20~21:00 個別相談 & ネットワーキング

学校スタッフと直接一対一で相談可能!あなたに合った学校・プランがその場で見つかるかも留学情報だけでなく、現地の観光や生活情報もGET!

*語学学校との個別相談には日本語の通訳がつきます。

<主催>

エデュケーション・ニュージーランド、English New Zealand

<協力>

ニュージーランド政府観光局

<ご注意事項>

- 会場のキャパシティの都合上、申し込み人数が多数に達した場合は早めに受付を締め切る場合がございます。- 参加には事前登録が必要です。当日の飛び入りも可能ですが、その場合は受付にてご登録いただきます。- 参加英語学校との個別 相談 は、希望者のみの自由参加です。事前のミーティング予約はいたしませんので、当日は各学校のブースでご自由にご 相談 いただけます。

English New Zealand とは

English New Zealandは、ニュージーランド国内の私立語学学校および大学附属の語学センターを含む、16校の高品質な英語教育機関を代表する団体です。学術的リーダーシップや教員資格、学習環境、学生が受けるサポートや学習体験に関する独自の厳格な基準を設けており、これらは政府およびNZQA(ニュージーランド資格庁)の要件に加えて設定されています。English New Zealandは、1986年の設立以来、ニュージーランド国内において移民局(Immigration New Zealand)、教育省(Ministry of Education)、NZQA、エデュケーション・ニュージーランド(政府留学広報機関)などの政府機関と緊密に連携しています。また、国際的にも英語教育分野におけるリーダーとして認識されており、QALEN(語学教育における品質保証ネットワーク)やGAELA(世界語学学校協会連盟)といった国際団体にも加盟しています。本団体は、政府の基準を超える質の高い教育を保証するだけでなく、加盟校に対して継続的な研修や学びの機会を提供し、学校と学生がより深く関わり合えるようなサポートも行っています。

エデュケーション・ニュージーランドとは

エデュケーション・ニュージーランド(ENZ)は、独立政府機関として、ニュージーランド政府の掲げる国際教育戦略に基づき、国際教育や教育交流がニュージーランド社会にもたらす社会・文化・経済面価値を創造する役割を担っています。ENZは、世界16か所に拠点を置き、約84名の職員が勤務しています。ニュージーランド国内の小・中学・高等学校、英語学校、私立高等専門教育機関、国立工科大学・ポリテクニック、国立総合大学等といった教育機関と連携を図り、また海外の拠点においては、ニュージーランド政府関連機関、海外政府機関、教育機関と協力して、未来教育の構築、ニュージーランド教育機関の国際化や国際交流の機会の創出に努めています。

ENZ公式サイト https://enz.govt.nz/

ENZ公式留学サイト https://www.studywithnewzealand.govt.nz/

以上、皆様のご参加を心よりお待ち申し上げます。

エデュケーション・ニュージーランド