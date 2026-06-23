駐車枠に「一発でまっすぐ止める」コツが話題に！

クルマを運転するうえで、避けて通れないのが「駐車」です。目的地に到着してひと安心した直後に行う操作ですが、苦手意識を持つ人は意外と多く、普段の走行には慣れていても、いざ駐車しようとすると緊張してしまうという声は珍しくありません。

特に日本では駐車スペースが限られていることが多々あり、自然とバックで駐車する機会が増えます。そのため、後退しながらハンドル操作を行うことに不安を感じる人が多い傾向にあります。

【画像】超べんり！ これが“まっすぐ駐車”できる「スゴい鏡」です！（27枚）

「狭い場所にきちんと収まるか心配」「隣のクルマに当ててしまいそう」「真っ直ぐ止めたつもりなのに斜めになる」といった悩みは、誰しも一度は経験したことがあるのではないでしょうか。

こうした不安の原因のひとつは、車両の位置や角度を正確に把握する難しさにあります。ドアミラーやバックカメラを使っていても、駐車枠との関係を完全に理解するのは簡単ではありません。

しかし、いくつかの基本を押さえることで、バック駐車はぐっと安定したものになります。どうしたらいいのでしょうか。

まず大切なのは、どこを基準にして操作するかを明確にすること。上手に駐車する人は、運転席側のドアミラーを中心に情報を得ています。これは、自分に近い側の状況を優先的に確認することで、車体の傾きや位置を把握しやすくなるためです。

さらに、必要に応じて窓を開けて直接目視することで、より正確な判断ができるようになるのですが、ひとつの方法だけに頼らず、複数の視点で確認することが重要です。

また、動作のスピードも大きなポイントです。狭い場所ではどうしても焦りがちですが、ゆっくりとした操作を心がけることで安全性が高まります。周囲との距離が近いほど慎重さが求められるため、急なハンドル操作やスピードの出しすぎは避けるべきです。

具体的な手順として、右側の駐車枠に入れる場合を考えてみましょう。まずは駐車枠に対して垂直の状態で進み、運転席側のドアミラーと駐車枠の右の角が並ぶ位置で一度停止します。このとき、駐車枠との間隔は50cm〜1mほど確保するのが目安です。

その後、ハンドルを左にいっぱいまで切ってゆっくり前進し、車体を左に振り、ドアミラーに駐車枠の右角が見えたタイミングで再び停止します。

次にハンドルを右に切りながらバックしていくと、車体は自然と駐車枠の中へと入っていきます。

後退を続けるうちに車体がまっすぐになるので、その時点でハンドルを戻し、ミラーや目視で確認しながら細かく位置を調整し、最後は車止めに向かってゆっくり下がれば駐車が完了します。

その一方で、近年では、駐車をサポートする技術も進化しています。たとえばデジタルインナーミラーは、車外カメラの映像によって後方の視界を確保できるため、荷物や同乗者によって視界が遮られることがありません。

さらに、複数のカメラ映像を組み合わせて車両を上から見下ろしたように表示する機能も普及しており、周囲との距離感を直感的に把握しやすくなっています。

加えて、駐車操作そのものを自動で行うシステムも登場するなど、運転者の負担を大きく減らす機能が開発されています。

とはいえ、こうした便利な機能があっても、基本的な操作を理解しておくことは欠かせません。落ち着いて状況を確認しながら操作する習慣を身につければ、狭い駐車場でも安心してクルマを止められるようになるでしょう。

実際にネット上でも、駐車に関するさまざまな意見が見られます。

バック駐車に関して「最初苦手だったけど慣れたら楽になった」という意見や、「ミラーを意識するようにしたら急に上達した」という経験談があります。また、「焦ると失敗するからとにかくゆっくりが大事」という声や、「最初は何度も切り返していい」と考えれば気が楽になるというアドバイスもあります。

一方で、「カメラに頼りすぎると逆に感覚が鈍る気がする」という指摘や、「狭い駐車場は今でも緊張する」という声があるほか、「目印を決めるとやりやすくなる」という工夫や、「練習すれば誰でもできるようになる」という心強い言葉もあり、それぞれの経験がうかがえます。

このように、多くの人が試行錯誤を重ねながら駐車技術を身につけています。基本を押さえつつ、自分なりのやりやすい方法を見つけていくことが、上達への近道といえるでしょう。