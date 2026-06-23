ブルガリ新作レザーグッズコレクション登場！2026年秋冬を彩る洗練バッグに注目

2026年秋冬のブルガリ新作レザーグッズコレクションが登場しました。メゾンを象徴するアイコニックなコードに現代的なフォルムを融合し、宝石を思わせる鮮やかなカラーリングで再解釈されたラインアップは、まさにラグジュアリーそのもの。卓越した職人技と洗練されたデザインが織りなす新作バッグは、大人の女性の装いをより一層華やかに彩ってくれます。今回は注目の新作を詳しくご紹介します。

ジュエリー着想の新作バッグが登場

2026年秋冬コレクションでは、ブルガリならではのジュエリー技術を取り入れた特別なバッグがラインアップされています。

「ブルガリ トゥボガス」クラッチは、トゥボガス コイルをイメージしたゴールド仕上げの真鍮製ハンドルが印象的なイブニングバッグです。

シトリンカラー、フォレストエメラルドカラー、ローマンガーネットカラーの半透明エナメルスフィアや、クリスタルのパヴェをあしらった華やかなデザインを展開。

ブラックのカーフレザーとテラコッタカラーのヌバックが登場します。

295688「ブルガリ トゥボガス」クラッチ



価格：885,500円（税込）

素材：カーフ、クリスタル／ブラック

サイズ：W28×H14.5×D5.5cm

発売予定：2026年8月

また、「セルペンティ クオーレ 1968」は、ハート型のフォルムが目を引くエレガントなバッグ。

フェローザターコイズカラー、エメラルドグリーンカラー、ペルラホワイトカラー、ブラックの蛇型ハンドルと、スメラルド プレツィオーソカラーのカーフレザーが美しく調和します。

295657「セルペンティ」バッグ



価格：687,500円（税込）

素材：カーフ／スメラルド プレツィオーソ

サイズ：W20.5×H14.5×D4.3cm

発売予定：2026年8月

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セルペンティが描く新たなエレガンス

進化し続けるセルペンティシリーズからは、「セルペンティ フォーエバー エロンゲーテッド」トップハンドルバッグが新登場します。

細長いシルエットとミニマルなデザインが魅力で、トップハンドルとしてはもちろん、付属ストラップを使えばショルダーやクロスボディとしても活躍。

デイリーからイブニングシーンまで幅広く対応してくれます。

テラコッタカラーのヌバックはベルベットのような質感が特徴で、ブルガリならではの高級感を演出。

さらに、フォレストエメラルドカラーのシャイニーカルングモデルも登場し、個性豊かな表情を楽しめます。

295674「セルペンティ」バッグ



価格：638,000円（税込）

素材：シャイニーカルング／フォレストエメラルド

サイズ：W26×H12.5×D6cm

発売予定：2026年8月

295620「セルペンティ」バッグ



価格：523,600円（税込）

素材：ヌバック／テラコッタ

サイズ：W26×H12.5×D6cm

発売予定：2026年8月

テキスタイルコレクションにも注目

レザーグッズとともに発表された新たなクリエイティブテーマ「Cabinet des Curiosités（キャビネ・ド・キュリオジテ）」も見逃せません。

このテーマは、創業者ソティリオ・ブルガリがコンドッティ通りで営んでいたキュリオシティショップへのオマージュとして誕生。

ジュエリーだけでなく、アンティークや装飾品など数々の魅力的な品々が並んでいた空間を表現しています。

イタリア・コモ地方で織り上げられたシルク100％のスカーフは、多彩なカラーバリエーションで展開され、コーディネートのアクセントとして活躍してくれそうです。

まとめ

宝石のような輝きと卓越したクラフツマンシップが融合したブルガリの2026年秋冬新作コレクション。

洗練された「ブルガリ トゥボガス」や進化を続ける「セルペンティ」シリーズなど、大人の女性の心をときめかせるアイテムが揃いました。

特別な日の装いにはもちろん、自分へのご褒美としても魅力的なラインアップです。2026年8月の発売に向けて、ぜひチェックしてみてください♡