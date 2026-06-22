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フィリップスは、「フィリップス 9000シリーズ S9696/50」を50％オフの20,980円（税込）で販売しています。

【父の日 ギフト 長く使える上質モデル】フィリップス 電動シェーバー 9000シリーズ 洗浄機付きモデル 電動 髭剃り メンズ (72枚刃・回転式/SkinIQテクノロジー・お風呂剃り & 丸洗い可) S9696/50 ブラック 【Amazon.co.jp限定】 PHILIPS \20,980 （2026/06/22 15:11時点 | Amazon調べ） Amazon 楽天市場 ポチップ ポチップ

毎分15万回カットの72枚刃とフレックスヘッドで、肌にやさしく密着深剃り！

↑フィリップスの「フィリップス 9000シリーズ S9696/50」

フィリップス 9000シリーズ S9696/50は、一人ひとりに最適なシェービングを提供するとうたう高機能な電動シェーバー。本モデルは毎分150,000回カットする72枚刃（デュアルスティールプレシジョン刃）を搭載しており、いろいろな方向に生えているヒゲを効率的に取り込んで深剃りします。また、1枚目の刃でヒゲを引き上げ、2枚目の刃でカットする「スーパーリフト＆カットテクノロジー」により、やさしくしっかりと深剃りできるのが特徴です。

回転式のシェービングヘッドには「マイクロビーズコーティング」が施されており、非コーティング素材と比較して肌への負担を25%低減。さらに、顔の輪郭の凹凸に密着する「360-D フレックスヘッド」や、毎秒125回ヒゲの密度を感知してパワーを自動調節する「ヒゲ密度感知システム」を搭載しており、剃り残しを防ぎながら快適な剃り心地を実現します。

また、小さな洗面台にも置きやすいコンパクトな「コードレス洗浄システム」が付属しているのも大きな魅力。アルコールフリーで肌にやさしい洗浄液を使用し、わずか1分で洗浄が完了するため、毎日清潔に使用できます。また、完全防水のウェット＆ドライ設計で、お風呂剃りや丸洗いにも対応しています。

洗浄機付きモデルの電動シェーバーが半額で手に入るまたとないチャンス。毎日のヒゲ剃りを快適にグレードアップしたい方は、ぜひこの機会にチェックしてください！

フィリップスの電動シェーバーがAmazonで半額！

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