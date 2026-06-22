初代モデルを彷彿とさせる最上級カブ

ホンダは、原付二種クラスの「スーパーカブ C125」2026年モデルを2026年3月6日に発売しました。

このモデルは、シリーズ初代である「スーパーカブ C100」を思い起こさせる、上品で現代的なスタイリングを受け継いでいます。

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エンジンには、低振動と低ノイズを追求した排気量123ccの空冷4ストローク単気筒エンジンを備えています。電子制御によって理想的な燃料供給を行うPGM-FI（Programmed Fuel Injection System）が排出ガスを抑制し、環境性能に配慮しながらも、60km／h定地燃費値で70km／Lという高い燃料消費率を実現しています。

変速機構には、ペダル操作のみで変速が可能なスーパーカブならではの自動遠心クラッチに、4段リターン式変速を組み合わせています。ドラムベアリングやシフトアームラバーなどの採用により、変速時の振動や音を抑え、滑らかで静かなシフトフィールを提供します。

足まわりでは、フロントに高い制動力を発揮するディスクブレーキを装備し、制動時の安心感を高める1チャンネルABS（アンチロック・ブレーキ・システム）も標準で搭載しています。

ホイールには、切削加工が施され華やかなデザインの専用アルミホイール（パールボスポラスブルー、プレミアムシルバーメタリック）と、マットなグレーで引き締まった印象を与えるデザインのホイール（パールスモーキーグレー）が設定されています。タイヤは、パンクの際の安心感を高めるチューブレスタイプです。

デザイン面では、羽ばたく鳥の翼をモチーフとしたハンドルや、ハンドルからフロントフォークへつながる可動部分から独立したレッグシールド、そしてリアフェンダーまで続く流麗なS字ラインが大きな特徴です。

ボディの左右にはオールドタイプのウイングマークをあしらった立体エンブレムが配置され、美しいラインを描くレッグシールドとともに強い存在感を放ちます。また、シート下にも車名ロゴをあしらった立体エンブレムが備わり高級感を高めています。

灯火類には、丸目のヘッドライト、スマートな縦型のテールランプ、初代モデルを彷彿とさせるウインカーの全てにLEDが採用されており、スタイリッシュな輝きで視認性と被視認性を高めています。

メーターはクロームメッキで縁取られた2つのレンズを重ねた上質なデザインで、外側のアナログ表示と内側のデジタル表示によって、必要な情報をスムーズに読み取れる機能性も確保しています。

快適性と機能性も追求されており、シートには厚みのあるクッションを使用し心地よい座り心地を確保するとともに、前側をスリムな形状とすることで足着き性にも配慮がなされています。

利便性の面では、キーをポケットなどに入れたままイグニションのON／OFFやハンドルロック、シートのロック解除が可能な「Honda SMART Keyシステム」を搭載しています。このシステムには、ウインカーの点滅で自車の位置を知らせるアンサーバック機能も含まれます。キー本体にも、オールドタイプのウイングマークをあしらった立体エンブレムが採用されています。

その他、荷物の積載に役立つスリムでコンパクトなリアキャリアや、2人乗りを可能にするピリオンステップも標準で装備され、別売りのピリオンシートを取り付けることで、より快適なタンデム走行が可能です。

2026年モデルのカラーバリエーションは、継続色となる「パールボスポラスブルー」のほか、新たに2色が加わった全3色で展開されます。

新色の「パールスモーキーグレー」は、グレーとブラウンのシートを組み合わせることでCafeテイストを表現し、「プレミアムシルバーメタリック」は明るいシルバーが華やかな印象を与えます。

スーパーカブ C125の価格は49万5000円（消費税込）です。