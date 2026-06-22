有田哲平、SUPER EIGHT村上信五＆Travis Japan宮近海斗、しなこらと日帰り熱海旅 人気MCも参戦「こんな贅沢なことあるのか？」
■『有田哲平とコスられない街』激うまグルメ＆人気アクティビティ体験
お笑いコンビ・くりぃむしちゅーの有田哲平がMCを務めるTBS系『有田哲平とコスられない街』が、23日午後10時から1時間スペシャルで放送される。今回のSP放送は、関東を飛び出し人気観光地として有名な静岡・熱海を舞台に、コスられない激うまグルメや人気アクティビティを紹介する。
【写真】大自然のアクティビティを体感する村上信五＆宮近海斗
「知っている街だけど、コスられていない店や絶品グルメ」「街ごとコスられていないエリア」など、「コスられない」をキーワードに、その街ゆかりのゲスト、その街を知り尽くした案内人と一緒に有田が街ブラをする“超局地的！街探訪バラエティ番組”。笑えてタメになる知られざるスポットや情報が続々登場する。
有田と共にロケを行うのは、SUPER EIGHT・村上信五、Travis Japan・宮近海斗、小学生からZ世代まで若い世代にカリスマ的な人気を誇るしなこ。また、ブラックマヨネーズ・小杉竜一が案内人として「熱海」の街をめぐる。
今回紹介するのは食べログの全国ラーメン・つけ麺人気ランキングで6位ながら、全国ネットでは初めて紹介される行列ができる人気ラーメン店。開店前から行列ができる1日30食限定の人気No.1ラーメンを堪能。さらに、熱海にある商店街で100年以上の歴史を誇り約40店舗のお店が並ぶ「熱海銀座商店街」で食べ歩き。話題の新感覚スイーツから1日1000個以上を売り上げる絶品小籠包などさまざまなコスられていないグルメを紹介する。
グルメだけでなく、三島市にある三島スカイウォークでは家族で楽しめる絶景アクティビティ体験も。三島スカイウォーク一番人気のロングジップスライド体験には、朝のとある番組でMCを務める人物がまさかの登場（!?）さらにオフロードを駆け抜けるバギー体験では今年3月に追加された新コースをテレビ初公開する。
三島までのドライブ移動では、芸能人たちのリアルなテレビ初出しのコスられないトーク満載で届ける。
■有田哲平（くりぃむしちゅー）コメント
今までもロケや旅行で訪れた場所でしたが、新しくなっている場所も多くて僕や小杉もキャーキャー楽しんでましたし、子どもたちのカリスマ的存在のしなこちゃんもはしゃいでいましたので、幅広い年齢層の方が楽しめる場所に変わったなと思いました。昔、旅行で来たことのある方も、行ったことのない方も、今度の週末ちょっと遊びに行こうかなと思えるような場所をたくさん紹介しています。
ゲストの方々ですが、村上くんだったりしなこちゃんが普通に街ブラしているのって結構貴重な映像だと思います。なによりある売れっ子MCが一瞬だけ顔出してバシッと仕事してすぐ帰る、こんな贅沢（ぜいたく）なことあるのか？というサプライズ出演をしてくれていますので、ぜひ楽しみにしていただけたらと思います。
お笑いコンビ・くりぃむしちゅーの有田哲平がMCを務めるTBS系『有田哲平とコスられない街』が、23日午後10時から1時間スペシャルで放送される。今回のSP放送は、関東を飛び出し人気観光地として有名な静岡・熱海を舞台に、コスられない激うまグルメや人気アクティビティを紹介する。
【写真】大自然のアクティビティを体感する村上信五＆宮近海斗
「知っている街だけど、コスられていない店や絶品グルメ」「街ごとコスられていないエリア」など、「コスられない」をキーワードに、その街ゆかりのゲスト、その街を知り尽くした案内人と一緒に有田が街ブラをする“超局地的！街探訪バラエティ番組”。笑えてタメになる知られざるスポットや情報が続々登場する。
今回紹介するのは食べログの全国ラーメン・つけ麺人気ランキングで6位ながら、全国ネットでは初めて紹介される行列ができる人気ラーメン店。開店前から行列ができる1日30食限定の人気No.1ラーメンを堪能。さらに、熱海にある商店街で100年以上の歴史を誇り約40店舗のお店が並ぶ「熱海銀座商店街」で食べ歩き。話題の新感覚スイーツから1日1000個以上を売り上げる絶品小籠包などさまざまなコスられていないグルメを紹介する。
グルメだけでなく、三島市にある三島スカイウォークでは家族で楽しめる絶景アクティビティ体験も。三島スカイウォーク一番人気のロングジップスライド体験には、朝のとある番組でMCを務める人物がまさかの登場（!?）さらにオフロードを駆け抜けるバギー体験では今年3月に追加された新コースをテレビ初公開する。
三島までのドライブ移動では、芸能人たちのリアルなテレビ初出しのコスられないトーク満載で届ける。
■有田哲平（くりぃむしちゅー）コメント
今までもロケや旅行で訪れた場所でしたが、新しくなっている場所も多くて僕や小杉もキャーキャー楽しんでましたし、子どもたちのカリスマ的存在のしなこちゃんもはしゃいでいましたので、幅広い年齢層の方が楽しめる場所に変わったなと思いました。昔、旅行で来たことのある方も、行ったことのない方も、今度の週末ちょっと遊びに行こうかなと思えるような場所をたくさん紹介しています。
ゲストの方々ですが、村上くんだったりしなこちゃんが普通に街ブラしているのって結構貴重な映像だと思います。なによりある売れっ子MCが一瞬だけ顔出してバシッと仕事してすぐ帰る、こんな贅沢（ぜいたく）なことあるのか？というサプライズ出演をしてくれていますので、ぜひ楽しみにしていただけたらと思います。