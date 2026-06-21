ポチャッコカフェが東京・大阪に7月オープン たまごサンドやチョコミントドリンクも登場
【女子旅プレス＝2026/06/21】サンリオの人気キャラクター・ポチャッコのテーマカフェ「POCHACCO CAFE」が2026年7月2日（木）より、東京と大阪に期間限定でオープン。モノクロの世界観にブルーやグリーンの涼しげな差し色を効かせたおしゃれな空間で、夏にぴったりのフォトジェニックな限定メニューやオリジナルグッズを楽しめる。
【写真】「POCHACCO CAFE」メニュー＆グッズ
ポチャッコは1989年にデビューし、サンリオキャラクターの人気投票企画「サンリオキャラクター大賞」では、1991年〜1995年に5連覇を達成したほか、近年もTOP5の常連入りしている人気キャラクター。今回のカフェは見た目からも涼しげなカラーの空間に、ウェイター姿に扮したポチャッコの描き下ろしデザインが、カフェ全体を愛らしく彩る。
カフェメニューは、見た目も鮮やかで夏らしいラインナップが揃う。キービジュアルの背景にある額縁を表現した「ポチャッコの額縁たまごサンド」や、ゆで卵が乗ったブラックカラーが目を引く「ポチャッコのきのこクリームパスタ」、お洒落な英字のロゴをあしらった「ポチャッコのクロックムッシュ」など、工夫を凝らした一皿が味わえる。
デザートからは、シックな色合いの「ポチャッコのパルフェ」、ポチャッコと友だちの“ピーちゃんズ”を皿にあしらった「ポチャッコのブラッククリームブリュレ」を用意。ドリンクはアイスが乗った「レモンスカッシュフロート」や、爽快な「チョコミントドリンク」など、暑い時期に嬉しい冷たいドリンクが提供される。
描き下ろしアートを使用したオリジナルグッズも充実している。ダイカットステッカーやアクリルキーホルダーなどの定番アイテムから、ティースプーンやグラスといったカフェらしいアイテムまで幅広く展開する。さらに事前予約を利用して来店すると「チケットケース（ランダム5種）」がもらえる。（女子旅プレス／modelpress編集部）
・東京・押上：BOX cafe＆space東京ソラマチ店／2026年7月2日（木）〜8月16日（日）
東京都墨田区押上１丁目1-2 東京スカイツリータウン・ソラマチ 1F タワーヤード 6番地
・大阪・天王寺：BOX cafe＆space 天王寺MIO店／2026年7月2日（木）〜8月9日（日）
大阪府大阪市天王寺区悲田院町10-39 天王寺MIO本館 11F
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【写真】「POCHACCO CAFE」メニュー＆グッズ
◆涼しげなモノクロの世界観とウェイター姿のポチャッコ
ポチャッコは1989年にデビューし、サンリオキャラクターの人気投票企画「サンリオキャラクター大賞」では、1991年〜1995年に5連覇を達成したほか、近年もTOP5の常連入りしている人気キャラクター。今回のカフェは見た目からも涼しげなカラーの空間に、ウェイター姿に扮したポチャッコの描き下ろしデザインが、カフェ全体を愛らしく彩る。
◆写真映え必至、可愛くて美味しい限定メニュー
カフェメニューは、見た目も鮮やかで夏らしいラインナップが揃う。キービジュアルの背景にある額縁を表現した「ポチャッコの額縁たまごサンド」や、ゆで卵が乗ったブラックカラーが目を引く「ポチャッコのきのこクリームパスタ」、お洒落な英字のロゴをあしらった「ポチャッコのクロックムッシュ」など、工夫を凝らした一皿が味わえる。
デザートからは、シックな色合いの「ポチャッコのパルフェ」、ポチャッコと友だちの“ピーちゃんズ”を皿にあしらった「ポチャッコのブラッククリームブリュレ」を用意。ドリンクはアイスが乗った「レモンスカッシュフロート」や、爽快な「チョコミントドリンク」など、暑い時期に嬉しい冷たいドリンクが提供される。
◆カフェ限定オリジナルグッズ＆嬉しい来場特典
描き下ろしアートを使用したオリジナルグッズも充実している。ダイカットステッカーやアクリルキーホルダーなどの定番アイテムから、ティースプーンやグラスといったカフェらしいアイテムまで幅広く展開する。さらに事前予約を利用して来店すると「チケットケース（ランダム5種）」がもらえる。（女子旅プレス／modelpress編集部）
■POCHACCO CAFE概要
・東京・押上：BOX cafe＆space東京ソラマチ店／2026年7月2日（木）〜8月16日（日）
東京都墨田区押上１丁目1-2 東京スカイツリータウン・ソラマチ 1F タワーヤード 6番地
・大阪・天王寺：BOX cafe＆space 天王寺MIO店／2026年7月2日（木）〜8月9日（日）
大阪府大阪市天王寺区悲田院町10-39 天王寺MIO本館 11F
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