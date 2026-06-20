【数量限定】ラスティングオイルのミニサイズが付いてお得！「product」の人気ヘアケアアイテムが特別セットで販売中

アメリカ西海岸発のオーガニックヘアケアブランド「product（ザ・プロダクト）」は、2026年6月12日から定番人気アイテムに、ラスティングオイルのミニサイズをセットにした3商品を数量限定で販売しています。

夏の紫外線で傷む髪をケアしながらスタイリング

湿気でうねる髪をおさえ、束間をキープしてくれる「ザ・プロダクト＜ヘアバーム・スキンクリーム＞」と、髪の紫外線ケア（※1）をしてカラーの色落ち（※2）を防ぎ、つや髪を保つ「ザ・プロダクト ラスティングワックス＜ヘアバーム・スキンクリーム＞」＆「ザ・プロダクト ラスティングオイル＜ヘアオイル・スキンオイル＞」に、おまけが付いた特別セットが数量限定で販売中です。

おまけは「ザ・プロダクト ラスティングオイル＜ヘアオイル・スキンオイル＞」のお試し7日分のミニサイズ（8ml）。外出先や旅行先への持ち歩きにも便利なサイズです。

・ザ・プロダクト＜ヘアバーム・スキンクリーム＞ 42g

ほどよい束感とツヤ感で濡れ髪を演出します。ヘアスタイリングはもちろん、リップからハンド＆ネイル、ボディケアまで、全身の保湿ケアができるマルチバームです。男女問わず使いやすいマンダリン精油の香り。

価格は2178円（編集部調べ）。

・ザ・プロダクト ラスティングワックス＜ヘアバーム・スキンクリーム＞ 42g

指通りなめらかな、つるんと絶妙な束感のスタイリングを実現。キューティクルを整えるバリア機能で、紫外線などのダメージから髪を守り、紫外線によるヘアカラーの色落ちも防ぎます。甘酸っぱいオレンジアイスティーの香り。

価格は2420円（編集部調べ）。

・ザ・プロダクト ラスティングオイル＜ヘアオイル・スキンオイル＞ 90ml

ヘアカラーが原因の切れ毛を防ぎ、毛先までツヤがあり、自然にまとまるウェットヘアを作ります。タオルドライ後のアウトバストリートメントとしても使用できます。甘酸っぱいオレンジアイスティーの香り。

価格は2750円（編集部調べ）。

全国のバラエティストア（Cosme Kitchen、LOFT、PLAZAなど）やドラッグストア（マツモトキヨシ・ココカラファイングループなど）で販売しています。

一部取り扱いのない店舗もあります。

※1：キューティクルを整え、紫外線によるダメージから髪を保護すること。

※2：紫外線による色落ちを防ぐ。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部