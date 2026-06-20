ホテルニューオータニ（東京）で味わう♡パイナップル尽くしの贅沢かき氷

暑い季節にぴったりのトロピカルスイーツが、ホテルニューオータニ（東京）のオールデイダイニング「SATSUKI」に登場♡2026年8月31日（月）まで楽しめる『パイナップルかき氷？』は、完熟パイナップルを贅沢に使用した見た目も華やかな一品です。さらに、爽やかな味わいの限定ドリンクもラインナップ。ホテルならではの上質な夏のひとときを楽しめる注目メニューをご紹介します。

まるで本物♡パイナップルかき氷

パイナップルかき氷？

価格：3,025円(税込) ※別途サービス料を加算

『パイナップルかき氷？』は、完熟パイナップルを半玉分使用し、まるで本物のパイナップルのような見た目に仕上げた夏季限定スイーツです。

ふんわり削った氷の中には、ココナッツゼリーをまとわせたサゴタピオカや、ライムの皮とはちみつでマリネしたパイナップルを忍ばせ、食べ進めるたびに異なる食感と風味を楽しめます。

仕上げにはパイナップルソースとココナッツソースをたっぷりとかけ、南国リゾートを思わせる贅沢な味わいに。

ジューシーな果実感とココナッツの優しい甘さが絶妙にマッチした一品です。

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日光天然氷が生むふわふわ食感

美味しさを支えるのは、栃木県の日光で伝統製法により作られる「日光天然氷」。

山あいの氷池で自然の寒さだけを利用してじっくり凍らせた天然氷は、不純物が少なく透明度が高いのが特徴です。

口に入れた瞬間、綿菓子のようにふんわりとほどける繊細な口どけが魅力。

素材本来の味わいを引き立てる上質な氷が、パイナップルの爽やかな風味をより一層際立たせています。

爽やかな限定ドリンクも登場

エルダーパインフィズ

価格：2,000円(税込) ※サービス料別

かき氷と一緒に楽しみたいのが、夏限定ドリンク『エルダーパインフィズ』です。

芳醇なパイナップルにライムジュースの爽やかな酸味、さらにエルダーフラワーの華やかな香りをプラス。

軽やかな炭酸が心地よい余韻を演出し、すっきりとした飲み口に仕上げています。

販売期間：2026年8月31日（月）まで

提供時間：11:00～17:00

販売場所：ホテルニューオータニ（東京）オールデイダイニング「SATSUKI」

夏だけの贅沢なご褒美スイーツ

ホテルニューオータニ（東京）が提案する『パイナップルかき氷？』は、見た目のインパクトだけでなく、素材や製法にもこだわり抜いた一品。

完熟パイナップルの果実感、日光天然氷のふわふわ食感、そしてトロピカルな味わいが重なり合い、特別な夏時間を演出してくれます♡

暑い日のご褒美スイーツとしてはもちろん、ホテルでの優雅なティータイムにもおすすめです。