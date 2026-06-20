MOOMIN×Yogiboの夢のコラボ登場！癒やし空間を彩る新作アイテムに注目

ムーミンのやさしい世界観と、快適な座り心地で人気のYogiboが再びコラボレーション♡今回は「MOOMIN Yogibo Max vintage」と「MOOMIN Yogibo Support ニョロニョロ」、さらに数量限定セットが登場します。トーベ・ヤンソンによるビンテージデザインや、ニョロニョロをモチーフにしたユニークなアイテムは、お部屋をおしゃれに彩りながらリラックスタイムをより豊かに演出。ムーミンファンもインテリア好きも見逃せない特別なラインナップです。

ムーミン谷の世界を楽しむ新作Yogibo

今回登場する「MOOMIN Yogibo Max vintage」は、Yogiboを代表する人気モデル「Yogibo Max」に、ムーミンの作者トーベ・ヤンソンが手掛けたビンテージパターンを採用した特別仕様です。

ネイビーカラーをベースに、ムーミントロールやスナフキン、リトルミイ、ムーミンママなど人気キャラクターを総柄でデザイン。北欧テイストのインテリアとも相性が良く、大人のお部屋にも自然になじみます。

MOOMIN Yogibo Max vintage



価格：59,400円（税込）

カバーは家庭で洗濯可能で、中にもネイビーのカバーが付属。清潔に使いやすく、省スペースで立てて保管できるのもうれしいポイントです。

サイズ：高さ約170cm×幅約65cm×奥行き約55cm

重量：約8.3kg

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ニョロニョロを再現した特別モデル

「MOOMIN Yogibo Support ニョロニョロ」は、ムーミン作品でも人気の高いニョロニョロをモチーフにした特別デザイン。

Yogibo Support特有のU字型フォルムを活かし、背もたれや肘置き、授乳クッションなど幅広い用途で活躍します。独特な存在感がありながらも、インテリアのアクセントとして空間を楽しく演出してくれます♪

MOOMIN Yogibo Support ニョロニョロ



価格：28,490円（税込）

サイズ：高さ約90cm×幅約70cm×奥行き約30cm

重量：約2.3kg

さらに、「MOOMIN Yogibo Max vintage」と組み合わせることで、より快適で贅沢なリラックス空間を楽しめます。

MOOMIN Yogibo Max vintage ＆ Support ニョロニョロセット



価格：83,490円（税込）

内容：MOOMIN Yogibo Max vintage＋MOOMIN Yogibo Support ニョロニョロ

販売方法：数量限定

既存コラボアイテムもチェック

MOOMIN Yogibo カラークッション／MOOMIN Yogibo Hugger ムーミン



左 価格：各6,930円（税込）／右 価格：77,000円（税込）

新商品とあわせて、人気の既存コラボアイテムも販売中です。

また、2026年6月15日（月）から7月14日（火）まで、全国10店舗のYogibo Storeで展示も実施。

実際に商品を体験できるほか、来店者限定でMOOMIN SHOP楽天市場店で使える1,000円クーポンもプレゼントされます。

おうち時間をもっと特別に

ムーミンの温かな世界観とYogiboの快適さが融合した今回のコラボレーションは、インテリアとしての魅力と実用性を兼ね備えた特別なシリーズです。

ネイビーを基調とした上品な「MOOMIN Yogibo Max vintage」、遊び心たっぷりの「MOOMIN Yogibo Support ニョロニョロ」は、お部屋に置くだけで癒やしの空間を演出してくれます♡

数量限定セットも用意されているので、気になる方は早めのチェックがおすすめです。