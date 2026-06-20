作り置きにも◎切って混ぜてレンチンで完成！「きゅうりのレンチンカレーピクルス」
【画像を見る】特別な材料やコツは不要！「きゅうりのレンチンカレーピクルス」
きゅうりはサラダにしたり、生で食べることの多い食材ですが加熱してピクルスにするのもおすすめです。作り方は簡単、きゅうりを切って調味料と混ぜてあとは電子レンジにお任せ！まとめて作って冷蔵庫で保存して、毎日のおかずにするのも便利です。
■きゅうりのレンチンカレーピクルス
レンチンで簡単。作りおきにもおすすめ！
【材料】（作りやすい分量）
A
あればローリエ…1枚
酢…1/2カップ
砂糖…大さじ4
カレー粉、塩…各小さじ1
水…3/4カップ
【作り方】
1．きゅうりは2cm幅の小口切りにする。
2．耐熱ボウルにAを入れて混ぜ、きゅうりを加える。ふんわりとラップをかけて600Wで7分レンチンし、そのままさましながら味をなじませる。
※電子レンジを使う場合は、600Wのものを基準としています。500Wなら1.2倍、700Wなら0.9倍の時間で加熱してください。また機種によって差がありますので、様子をみながら加熱してください。
※冷蔵室で約7日間保存可能。乾いた清潔な保存容器に入れ、さましてから冷蔵室へ。清潔な箸で取り分けて。
（全量で211kcal／塩分6.0g）
＊ ＊ ＊
パリッと食べるきゅうりも良いですが、ピクルスにするのもやみつきになるおいしさです！
レシピ考案／市瀬悦子 撮影／難波雄史 スタイリング／佐々木カナコ 栄養計算／スタジオ食 編集協力／田久晶子
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