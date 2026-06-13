音楽業界主要５団体が主催する日本最大規模の国際音楽賞「ＭＵＳＩＣ ＡＷＡＲＤＳ ＪＡＰＡＮ ２０２６」の主要６部門の最優秀賞を表彰する「Ｇｒａｎｄ Ｃｅｒｅｍｏｎｙ」が１３日、東京・青海のトヨタアリーナ東京で開催された。「最優秀ロック楽曲賞」には、ロックバンド「サカナクション」の「怪獣」が輝いた。

プレゼンターの戸田恵梨香からルビー（トロフィー）を手渡されると、ボーカル・山口一郎は「僕たち北海道から出てきて１９年。この賞をいただけて感無量です」とあいさつ。ルビーを高々と掲げ、「やったー！」と喜びを表現した。同バンドは最優秀ミュージックビデオ作品賞も受賞した。

サカナクションは２０２３年まで、山口の体調不良により約２年にわたり活動をセーブ。２４年にツアーでライブ活動を再開すると昨年２月、テレビアニメ「チ。―地球の運動について―」のオープニングテーマで、約３年ぶりの新曲「怪獣」をリリースした。うつ病と向き合いながら制作に打ち込むＮＨＫのドキュメンタリーも話題となり、同年のＮＨＫ紅白歌合戦に１２年ぶりに出場した。

今年は、４月からニッポン放送で「山口一郎のオールナイトニッポン」スタート。さらに２０１２年にリリースした「夜の踊り子」がＴｉｋＴｏｋを中心にミーム化し、１４年の時を超えてリバイバルヒット。現在も各種チャートを席巻している。

サカナクションは「Ｇｒａｎｄ Ｃｅｒｅｍｏｎｙ」に先立ち行われた「Ｐｒｅｍｉｅｒｅ Ｃｅｒｅｍｏｎｙ」でもライブスタッフの賞を含む５部門を受賞している。