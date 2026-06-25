児童に路上にたばこを捨てたことを注意されて、自転車を投げつけたとして、神奈川県警相模原署は２４日、相模原市中央区、自称建設業の男（７４）を暴行容疑で現行犯逮捕した。発表によると、男は同日午前１１時４５分頃、同市の駐車場内で東京都町田市の小学５年の男子児童（１０）に自身の自転車を投げつける暴行を加えた疑い。容疑を認めている。同署によると、男は付近で自転車に乗りながらたばこを吸い、吸い殻を路上に