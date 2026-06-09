マクドナルド、ワールドカップ限定の“8種”を新発売 サッカーボールのような見た目の特製バンズほか…『VIVA！ワールドマック』
マクドナルドは、17日より期間限定で、世界の味わいを楽しめる日本オリジナル商品『VIVA！ワールドマック』を販売する。
【画像】サッカーボールのようなバンズ！『VIVA！ワールドマック』全8種
FIFA ワールドカップ26 オフィシャルスポンサー 兼 オフィシャルレストランとして「FIFA ワールドカップ26」を盛り上げる企画となる。
『VIVA！ワールドマック』の限定商品は、本大会が開催される北中米をイメージした「ザク切りポテト＆肉厚ビーフ コク旨ガーリックペッパー」、「メキシカンタコスチーズチキン」、「アボカドマヨチーズシュリンプ」、夜マック限定の「ザク切りポテト＆倍肉厚ビーフ コク旨ガーリックペッパー」、朝マック限定の「メキシカンタコスチーズチキンマフィン」、そして「シャカシャカポテト ガーリックステーキ味」「マックフィズ/マックフロート ブルーエナジー」の全8種類となる。サッカーボールのような見た目の特製バンズのバーガーとサイドメニューとなっている。
「ザク切りポテト&肉厚ビーフ コク旨ガーリックペッパー」は100％ビーフパティに、ザク切りポテトと旨みとコクが特長のガーリックペッパーソースを合わせた、ボリューミーな一品。「メキシカンタコスチーズチキン」はチキンパティに、レタス、チーズ、メキシカンタコスフィリングを合わせた、ピリ辛でメキシカンな味わいがクセになる一品。
「アボカドマヨチーズシュリンプ」はぷりぷりの食感のえびカツに、チェダーチーズ、ワカモレマヨソースを合わせた、えびカツの美味しさを引き立てる一品。夕方5時以降の夜マック限定で「ザク切りポテト&倍肉厚ビーフコク旨ガーリックペッパー」、朝マック限定の「メキシカンタコスチーズチキンマフィン」、そして「シャカシャカポテト ガーリックステーキ味」「マックフィズ/フロート ブルーエナジー」と、朝から晩までFIFAワールドカップの熱狂とともに楽しめるラインアップとなっている。
また、「FIFA ワールドカップ26」コラボを記念して6種類ラインアップの伝説的なコレクタブルカップ「ワールドレジェンドカップ」がセットになった『FIFA ワールドカップ26 セット』も展開している。
なお、16日から放映する新TVCMでは、俳優の岡田准一が“岡田監督”として『VIVA！ワールドマック』の監督に就任し、「絶対に、食べる。」と、強い決意をもって代表メンバー発表に臨む内容となっている。
さらに、Xキャンペーンや、FIFA公式グッズの限定リワードが今だけ手に入る「My マクドナルド リワード」など、各種施策も展開する。
【画像】サッカーボールのようなバンズ！『VIVA！ワールドマック』全8種
FIFA ワールドカップ26 オフィシャルスポンサー 兼 オフィシャルレストランとして「FIFA ワールドカップ26」を盛り上げる企画となる。
『VIVA！ワールドマック』の限定商品は、本大会が開催される北中米をイメージした「ザク切りポテト＆肉厚ビーフ コク旨ガーリックペッパー」、「メキシカンタコスチーズチキン」、「アボカドマヨチーズシュリンプ」、夜マック限定の「ザク切りポテト＆倍肉厚ビーフ コク旨ガーリックペッパー」、朝マック限定の「メキシカンタコスチーズチキンマフィン」、そして「シャカシャカポテト ガーリックステーキ味」「マックフィズ/マックフロート ブルーエナジー」の全8種類となる。サッカーボールのような見た目の特製バンズのバーガーとサイドメニューとなっている。
「アボカドマヨチーズシュリンプ」はぷりぷりの食感のえびカツに、チェダーチーズ、ワカモレマヨソースを合わせた、えびカツの美味しさを引き立てる一品。夕方5時以降の夜マック限定で「ザク切りポテト&倍肉厚ビーフコク旨ガーリックペッパー」、朝マック限定の「メキシカンタコスチーズチキンマフィン」、そして「シャカシャカポテト ガーリックステーキ味」「マックフィズ/フロート ブルーエナジー」と、朝から晩までFIFAワールドカップの熱狂とともに楽しめるラインアップとなっている。
また、「FIFA ワールドカップ26」コラボを記念して6種類ラインアップの伝説的なコレクタブルカップ「ワールドレジェンドカップ」がセットになった『FIFA ワールドカップ26 セット』も展開している。
なお、16日から放映する新TVCMでは、俳優の岡田准一が“岡田監督”として『VIVA！ワールドマック』の監督に就任し、「絶対に、食べる。」と、強い決意をもって代表メンバー発表に臨む内容となっている。
さらに、Xキャンペーンや、FIFA公式グッズの限定リワードが今だけ手に入る「My マクドナルド リワード」など、各種施策も展開する。