社会人1年目の娘がいます。ボーナス時期なのですが、入社して数ヶ月でも賞与って支給される会社が多いのでしょうか？

社会人1年目の夏ボーナスは満額ではなく「寸志」が多い

社会人1年目でも、夏のボーナスが支給される会社はあります。ただし、入社して数ヶ月の場合は、一般社員と同じような満額支給ではなく、「寸志」として少額が支給されるケースが多いです。

寸志とは、会社が感謝や慰労の意味を込めて支給する、少額の手当のようなものです。金額は会社によって異なりますが、数万～10万円程度になることもあります。

そのため、娘さんが夏のボーナスをあまり多くもらえなかったとしても、すぐに「評価が低いのでは」と心配する必要はありません。入社初年度の夏は、まだ本格的な評価対象になっていないことが多いためです。



入社して数ヶ月だと賞与が少ない理由

ボーナスは、一定期間の勤務実績や会社の業績をもとに決まることが一般的です。例えば、夏のボーナスが6月や7月に支給される会社では、その前の半年間などを評価期間にしている場合があります。

4月入社の新入社員は、その評価期間のほとんどを働いていません。入社後しばらくは研修や業務に慣れる期間となるため、会社としても成果を判断しにくい段階です。そのため、夏は満額ではなく寸志として支給し、冬のボーナスから本格的に支給する会社が多くあります。

一方で、会社によっては新入社員にも一定額を支給することがあります。これは「これから頑張ってほしい」という意味合いが強い支給と考えられます。会社によって考え方が異なるため、支給額だけで判断せず、新入社員の賞与がどのようなルールで決まっているのかを確認しておくと安心です。



ボーナスの有無は会社の規定で確認する

賞与は、すべての会社が必ず支給しなければならないものではありません。法律で毎年必ず支給すると決まっているわけではなく、会社の就業規則や雇用契約に基づいて支給されます。

賞与の有無や支給条件を確認するときは、娘さんの会社の就業規則、労働条件通知書、雇用契約書などを見てみましょう。

確認する際は、「賞与あり」と書かれているかに加えて、「業績により支給しない場合がある」といった条件があるかです。たとえ「賞与あり」と記載されていても、入社初年度は対象外になったり、在籍期間に応じて減額されたりすることがあります。

不明な点がある場合は、娘さん本人が人事や総務に確認するのが確実です。親が先に心配しすぎるより、本人が制度を理解する機会にすると、今後の家計管理にも役立つでしょう。



初年度の賞与額だけで会社を判断しないようにしよう

入社して数ヶ月の社会人1年目でも、夏のボーナスが支給される会社はあります。ただし、多くの場合は満額ではなく、寸志や一部支給になると考えておくとよいでしょう。

初年度の夏は、勤務期間が短く、評価期間にも十分入っていないことが少なくありません。そのため、金額が少なかったり、支給されなかったりしても、ただちに会社が悪いとは言い切れません。

初年度のボーナス額だけでは、会社の賞与制度を正しく判断できないことがあります。そのため、就業規則や労働条件通知書を確認し、賞与の有無や支給条件を把握しておくと安心です。

冬のボーナスや2年目以降は、勤務実績が反映されやすくなります。初めてのボーナスは金額だけに注目せず、働き方や会社の制度を知るきっかけとして前向きに受け止めるとよいでしょう。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー