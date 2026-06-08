【きょうから】ピルクル『ブルーロック』コラボ商品発売 キャラクターの寝顔を描いた“TEAM 睡眠”など3種類
「TEAM 睡眠」「TEAM 免疫」「TEAM エイジングライフ」の3チームを結成
日清ヨークは、テレビアニメ『ブルーロック』とコラボレーションした「ピルクル×ブルーロック ピルクルで健康エゴイストになれ！パッケージ」を、きょう8日より全国 （沖縄を除く） で数量限定発売する。
【画像】かっこよすぎ！かわいい「TEAM睡眠」とのギャップ満載の「TEAM免疫」
ピルクルは、さまざまな世代に向け、ライフスタイルにあわせて選べる“健康パートナー”として、「ピルクル ミラクルケア」「ピルクル 免疫スタイル」「ピルクル エイジングライフ」をはじめとする、多彩なラインアップを展開中。
そんな中で今回、続編制作も決まっているテレビアニメ『ブルーロック』とのコラボパッケージ商品を発売。主人公の潔世一をはじめとする世界一のストライカーを目指すキャラクター12人が、「ブルーロック」の世界に登場する「チーム分け制度」にちなみ、キャラクターの個性と「ピルクル」3商品の機能に合わせて「TEAM 睡眠」「TEAM 免疫」「TEAM エイジングライフ」の3チームを結成。各商品の特長とキャラクターの個性を掛け合わせた限定パッケージならではのデザインとなっている。
■TEAM 睡眠：「ピルクル ミラクルケア」（4種）
睡眠の質を改善し、日常生活の疲労感を軽減する「ピルクル ミラクルケア」のパッケージには、休息やコンディション管理をイメージさせる凪誠士郎、蜂楽廻、千切豹馬、國神錬介の4人をデザインした。
■TEAM 免疫：「ピルクル 免疫スタイル」（4種）
健康な人の免役機能の維持に役立つ「ピルクル 免疫スタイル」のパッケージには、変化に対応しながら力強く戦う潔世一、糸師凛、馬狼照英、我牙丸吟の4人をデザインした。
■TEAM エイジングライフ：「ピルクル エイジングライフ」（4種）
加齢により低下する認知機能の一部である記憶力 （言語を思い出す力） の維持や、肌の弾力を保ち肌の健康を守るのを助ける機能がある「ピルクル エイジングライフ」のパッケージには、知性や洗練された個性が印象的な御影玲王、蟻生十兵衛、烏旅人、雪宮剣優の4人をデザインした。
『ブルーロック』は、週刊少年マガジン（講談社）にて連載中のサッカー漫画が原作で、無名の高校生FWである主人公・潔世一が、ライバルたちと激闘を繰り広げながら、日本サッカー界に革命を起こすストライカーの誕生までを描いたストーリー。
日本をサッカーワールドカップ優勝に導くストライカーを育成するため、日本フットボール連合が立ち上げた「青い監獄（ブルーロック）」プロジェクトが舞台で、全国から集められた300人の高校生FWたちが、生き残りをかけて熾烈なサバイバルを繰り広げていく。
コミックスは累計5000万部を突破しており、テレビアニメは第1期が2022年10月〜23年3月、第2期が24年10月〜12月に放送。22年にはゲーム化、23年には舞台化もされた。今年8月7日からは実写映画が公開。アニメ続編の制作も決まっている。
日清ヨークは、テレビアニメ『ブルーロック』とコラボレーションした「ピルクル×ブルーロック ピルクルで健康エゴイストになれ！パッケージ」を、きょう8日より全国 （沖縄を除く） で数量限定発売する。
【画像】かっこよすぎ！かわいい「TEAM睡眠」とのギャップ満載の「TEAM免疫」
ピルクルは、さまざまな世代に向け、ライフスタイルにあわせて選べる“健康パートナー”として、「ピルクル ミラクルケア」「ピルクル 免疫スタイル」「ピルクル エイジングライフ」をはじめとする、多彩なラインアップを展開中。
■TEAM 睡眠：「ピルクル ミラクルケア」（4種）
睡眠の質を改善し、日常生活の疲労感を軽減する「ピルクル ミラクルケア」のパッケージには、休息やコンディション管理をイメージさせる凪誠士郎、蜂楽廻、千切豹馬、國神錬介の4人をデザインした。
■TEAM 免疫：「ピルクル 免疫スタイル」（4種）
健康な人の免役機能の維持に役立つ「ピルクル 免疫スタイル」のパッケージには、変化に対応しながら力強く戦う潔世一、糸師凛、馬狼照英、我牙丸吟の4人をデザインした。
■TEAM エイジングライフ：「ピルクル エイジングライフ」（4種）
加齢により低下する認知機能の一部である記憶力 （言語を思い出す力） の維持や、肌の弾力を保ち肌の健康を守るのを助ける機能がある「ピルクル エイジングライフ」のパッケージには、知性や洗練された個性が印象的な御影玲王、蟻生十兵衛、烏旅人、雪宮剣優の4人をデザインした。
『ブルーロック』は、週刊少年マガジン（講談社）にて連載中のサッカー漫画が原作で、無名の高校生FWである主人公・潔世一が、ライバルたちと激闘を繰り広げながら、日本サッカー界に革命を起こすストライカーの誕生までを描いたストーリー。
日本をサッカーワールドカップ優勝に導くストライカーを育成するため、日本フットボール連合が立ち上げた「青い監獄（ブルーロック）」プロジェクトが舞台で、全国から集められた300人の高校生FWたちが、生き残りをかけて熾烈なサバイバルを繰り広げていく。
コミックスは累計5000万部を突破しており、テレビアニメは第1期が2022年10月〜23年3月、第2期が24年10月〜12月に放送。22年にはゲーム化、23年には舞台化もされた。今年8月7日からは実写映画が公開。アニメ続編の制作も決まっている。
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