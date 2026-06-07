40・50代「薄着になると体型気になる」→ 2,000円台で買える【ハニーズ体型カバートップス】6選

気温が上がるとともに服も薄着にしたいけれど、体型が目立ちそう……。そんなミドル世代は、【ハニーズ】の体型カバートップスをチェックしてみては？ デザインの工夫で気になる二の腕や腰まわりをカバーできそうなブラウスやシャツが、お財布にも嬉しい2,000円台でGETできるもよう！ 今回は二の腕と腰まわりのお悩み別に、おすすめのトップスをご紹介します。

長めの袖丈で二の腕をナチュラルにカバー

【ハニーズ】「バンドカラーブラウス」\2,680（税込）

やや長めのフレア袖が二の腕をカバーしながら、風通りのよさも叶えてくれそうなバンドカラーブラウス。フロントにタックを入れて立体感を出し、ボディラインも目立ちにくいのが魅力です。キラリと輝くゴールドカラーのボタンが、高見えを後押しするアクセントにも。

【ハニーズ】「フロントジップブラウス」\2,480（税込）

「二の腕カバーができる長めのフレンチスリーブ」（公式ECサイトより）が大人に嬉しいこちらのブラウス。フロントのジップで首元の開きを調整でき、開け方次第でネックラインの印象変化を楽しめる技ありな一着です。ゆったりとしたシルエットも、体型カバーを手助けします。

【ハニーズ】「6分袖切替チュニック」\2,680（税込）

ふわりとボリューミーな6分袖で、二の腕まわりの肉感をまるっとカバーしやすいチュニック。胸元のシャーリングギャザーのディテールが大人可愛く、着こなしに悩まず着映えを狙えます。小さな切れ込みの入ったスキッパーカラーが、顔まわりをすっきり見せてくれそうなのも◎