きょう6月7日（日）よる10時 日本テレビ系で放送の『おしゃれクリップ』には、柄本佑が登場！生まれ育った街 東京・下北沢での徹底取材から明らかになった、その生き様に迫る。さらに知人たちの証言をふまえ、妻・安藤サクラとの交際秘話や、大きすぎる父・柄本明の存在について語り、知られざる俳優一家ならではの人生を探究する。

◆下北沢の知り合いが語る柄本家の日常

下北沢で育った柄本。幼少期は両親が舞台に立つ本多劇場で劇団員に遊んでもらったほか、「赤ん坊の時から」家族で通い詰める喫茶店など多くの思い出が息づく街。番組では、そんな下北沢で柄本一家をよく知る関係者たちにインタビューをおこない、俳優一家ならではの様子を紹介。

◆佑は一家の“中間管理職”!?

俳優一家ゆえ度々衝突が起こることも。「芝居になると見境がなくなる」という父の芝居への厳格な一面は、時折母にも向いていたそうで、柄本は“中間管理職”として仲裁を任されていたという。それでも「父であり、師匠である存在」として父を仰ぐ柄本は、両親への尊敬の言葉を口に。そして学生時代から関係の深い俳優・江口のりこからのとある情報をきっかけに、柄本は中学生の頃に母のすすめで取った意外な行動を明かす。

◆妻・安藤サクラとの驚きの交際秘話

2012年に安藤と結婚した柄本。結婚までには交際から約3年の時間がかかったという。そんな交際期間中には、なんと柄本と安藤のそれぞれが、1年ずつ相手方の実家に居候していたそうで、柄本は両親が「多分びっくりしたと思う」という、安藤の予想外の行動について語る。

◆改めて感じる父の偉大さ

その高い演技力が評価を受ける今でも、父・明の背中を追い続けているという柄本は、その「誰よりも自分に厳しく、誰よりも怖がり」という父の仕事への姿勢について吐露。普段の生活のなかでも芝居を意識するストイックさを見せる一方で、稽古では面白い姿も見受けられるのだとか。周囲も感じる親子の芝居への思いについて、番組の最後に柄本が語ったこととは。