日本テレビの中島芽生アナウンサーが、双子の子どもたちと撮影した写真を披露した。

５日までに自身のインスタグラムを更新し「少し前に家族写真を撮って頂きました」という。「早いもので子どもたちももう１歳４ヶ月。午前に公園、午後に児童館。そんな生活もすっかり板についてきました」と成長にしみじみ。

「はじめは近所でさえ恐る恐るだった双子とのお出かけも、最近はワンオペで渋谷に繰り出すなど、１年前の自分では考えられないほど、行動範囲が広がりました。そして２人と一緒にいる時の自分も、やっと肩の力が抜けて、自然体になってきた気がします」と、ママになって自身の変化も感じているという。

「どこに行っても、必ず誰かが手を差し伸べてくれる。そんな優しさの積み重ねに支えられて、日々楽しく過ごせております」と周囲の支えに感謝した。

双子の赤ちゃんと撮影した写真を披露。フォロワーは「きゃわいいいいいいいい！」とほっこり。現在育休中の中島アナはモデル風に変ぼう。「双子？しかしほんまにきれいや」「美人過ぎだよ」「めいさん！まじで可愛すぎます」の声も寄せられた。

中島アナは１８年２月に大学時代の１年先輩の男性と結婚。２４年９月に「ｎｅｗｓ ｚｅｒｏ」で、妊娠と番組卒業を発表した。２５年２月に双子の男の子を出産したことを、同年９月に報告した。