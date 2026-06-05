スクウェア・エニックスは、「ドラゴンクエスト」シリーズのバッグ10種およびキャリーケースを再販することを発表した。サックスバーグループの一部店舗およびSAC'S BAR ONLINE STOREにて、6月10日10時より販売される。

【画像あり】スライムたちがバッグやキャリーケースに 再販ラインナップ

バッグ10種については「スクウェア・エニックスe-STORE」でも同日12時より販売を開始する。あわせて、サックスバーグループの一部店舗では「ドラゴンクエスト」シリーズのオフィシャルグッズも順次展開される予定だ。

「DRAGON QUEST COLLECTION」は、スライムの愛らしさを残しつつ日常で使える装備として展開される、大人向けのシリーズ。スライムとメタルスライムの2種類のデザインで、ボックスボディバッグ、ボディバッグ、ショルダーバッグ、トートバッグ、バックパックがラインナップされる。いずれもスライムモチーフの引手など、細部までこだわったデザインが特徴となっている。

ボックスボディバッグはスマホや財布などを収納できるコンパクトサイズ。

ボディバッグはコロンとしたフォルムの縦型で、見た目以上の収納力を備える。

ショルダーバッグは内装に3つのポケットを備え、トートバッグとバックパックは軽量で耐久性に優れたポリエステル素材を使用し、A4サイズに対応する。

バックパックにはスライムのオリジナルリフレクトチャームも付属する。

キャリーケースはスライムをモチーフにしたエンボス加工が施されており、引手にはスライムデザインのレーザー刻印をあしらう。エキスパンダブル仕様でボトルホルダーも備えており、MサイズとSサイズの2種類が用意される。

（文＝リアルサウンドテック編集部）